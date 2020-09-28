Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü Jale Parla kazandı

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki kazananı Jale Parla oldu.

Başkanlığını Oğuz Demiralp'in üstlendiği, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş ve Faruk Duman'dan oluşan seçici kurul açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Seçici Kurul, Jale Parla'ya bu ödülü Akademi ile edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve edebiyat eğitimine katkılarıyla, eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünde zenginleştiren yeni alanlar açması nedeniyle vermiştir."

Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne daha önce Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu ve Latife Tekin gibi isimler layık görüldü.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ödül töreni düzenlenmezken, Jale Parla'ya ödülü özel olarak ulaştırılacak.