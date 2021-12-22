Erdal Güney’in ilk kitabı Kasabanın Akşam Halleri yayımlandı

Hatırla Sevgili ve Elveda Rumeli dizilerin müziklerinde imzası bulunan Erdal Güney’in ilk kitabı Kasabanın Akşam Halleri, SOL Kültür Yayınları’ndan çıktı.

Ercan Kesal’ın ifadeleriyle ‘içinden türküler, şarkılar geçen hüzünlü hikâyelerden’ oluşan bu öykü kitabındaki resimler, Fahrettin Engin Erdoğan tarafından çizildi.

İlk Göz Ağrısı, Hatırla Sevgili, Yemin, Dicle, Elveda Rumeli, Balkan Düğünü ve Bu Kalp Seni Unutur mu dizileri ile Unutulmayanlar, Gitmek, Denizden Gelen, Divanyolu, Benimle Oynar Mısın ve Kutsal Bir Gün adlı sinema filmlerinin müzikleri de Erdal Güney tarafından hazırlanmıştı. Erdal Güney’in öyküleri ise Bavul dergisinde yayımlanıyordu

Şair Haydar Ergülen, kitapla ilgili, "Ezgileriyle büyülendiğimiz Erdal Güney, her ne kadar tevazu gösterip ‘kendi cazibesiyle gelen öyküler’ dese de, yazının dilini müzik gibi akıcı, sinema gibi görsel ve arkadaşlık gibi şenlikli bir hale getirdiği öyküleriyle de büyülüyor bizi" dedi.