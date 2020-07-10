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Medya

Erdal Beşikçioğlu yeni dizisi için imajını değiştirdi

10 Temmuz 2020 22:34

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yeni projesi 'Kimsesizler' için imaj değişikliğine gitti. Oyuncu, yıllardır uzun olarak kullandığı saçını ve sakalını kestirdi.

Geçtiğimiz yıl Behzat Ç.’nin Blu TV’de yayınlanan yeni versiyonuyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, imaj değiştirdi.

Beşikçioğlu, ‘Kimsesizler’ adlı yeni dizi için saçını ve sakalını kestirdi. Kimsesizler dizisi yeni sezonda FOX TV’de yayınlanacak.

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