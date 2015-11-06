Erdal Beşikçioğlu Walter White mı oluyor?

Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran ve sıradan biriyken kanser olmasının ardından uyuşturucu imparatoruna dönüşen bir kimya öğretmeninin hayatının anlatıldığı Breaking Bad dizisinin Türkiye versiyonunun başrolünde, Behzat Ç. karakteriyle hafızalardan silinmeyen Erdal Beşikçioğlu'nun oynayacağı iddia edildi.

Makaron'da yer alan habere göre yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar’ın yapacağı uyarlamada Beşikçioğlu kimya öğretmeni ‘Walter White’i canlandıracak. Beşikçioğlu rolü için yoğun bir şekilde çalışmaya başladı, kilo vermek için sıkı bir diyete girdi. ‘46’ adıyla Star TV’de ekrana gelecek dizide ünlü aktöre Yasemin Allen eşlik edecek.