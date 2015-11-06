T24 LogoT24 Logo
Magazin

Erdal Beşikçioğlu Walter White mı oluyor?

Breaking Bad'in, '46' adıyla Türkiye versiyonu çekilecek

06 Kasım 2015 23:30

Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran ve sıradan biriyken kanser olmasının ardından uyuşturucu imparatoruna dönüşen bir kimya öğretmeninin hayatının anlatıldığı Breaking Bad dizisinin Türkiye versiyonunun başrolünde, Behzat Ç. karakteriyle hafızalardan silinmeyen Erdal Beşikçioğlu'nun oynayacağı iddia edildi.

Makaron'da yer alan habere göre yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Serdar Akar’ın yapacağı uyarlamada Beşikçioğlu kimya öğretmeni ‘Walter White’i canlandıracak. Beşikçioğlu rolü için yoğun bir şekilde çalışmaya başladı, kilo vermek için sıkı bir diyete girdi. ‘46’ adıyla Star TV’de ekrana gelecek dizide ünlü aktöre Yasemin Allen eşlik edecek.

ETİKETLER

erdal beşikçioğlubreaking badwalter white46yasemin allen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24