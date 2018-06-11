Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrolde olduğu Çiçero'nun çekimleri başladı

Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden Serdar Akar, yeni filmi Çiçero’nun çekimlerine başladı. Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik’in başrolde olduğu film geçtiğimiz hafta İstanbul’da "motor" dedi. Setteki ilk gün Yapımcı Mustafa Uslu ve oyuncu eşi Sinem Uslu da ekibi yalnız bırakmadı.



“Gemide”, “Lalelide Bir Azize”, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”, “Gecenin Kanatları” gibi Türkiye sinemasında pek çok önemli filme imza atan Serdar Akar’ın yönettiği Çiçero’nun senaryosunu Gürkan Tanyaş yazdı, görüntü yönetmeni ise Peter Steuger.