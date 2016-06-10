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Erdal Beşikçioğlu: O kadar da abaza millet değiliz

Erdal Beşikçioğlu, rol arkadaşı Melis Birkan’la yakınlaştığı sahnelerini eleştirenlere yanıt verdi

10 Haziran 2016 00:31

'46 Yok Olan' dizisinde, çift kişilikli bir genetik profesörünü canlandıran Erdal Beşikçioğlu, rol arkadaşı Melis Birkan’la olan samimi sahneleriyle ilgili eleştirileri "O kadar da abaza millet değiliz" sözleriyle yanıtladı.

ntv.com.tr'nin haberine göre; 33 yaşındaki Birkan’ı kardeşi gibi gördüğünü ifade eden Beşikçioğlu, “Bu tip sahneler oyuncuları zorluyor mu?” sorusuna, “Neden zorlasın ki, karşındaki rol arkadaşın... Jinekoloğa giden kadın utanıyor mu? İnsan kardeşiyle birlikte olur mu? Bizimki de onun gibi bir şey” şeklinde konuştu.

Ceyda karakterini oynayan Birkan’ın dikkat çeken bir kadın olduğunu belirten 46 yaşındaki Beşikçioğlu, “Çok mu konuşulmuş... O kadar da abaza millet değiliz. Yaptığımız şey atla deve değil” dedi.

Beşikçioğlu, '46 Yok Olan' dizisinin devam edip etmeyeceği konusunun henüz netleşmediğini söyledi.

 

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