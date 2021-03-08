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Kültür-Sanat

Erdal Beşikçioğlu, ekranlara geri dönüyor

08 Mart 2021 12:54

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, O3 Medya'nın Star TV için çekeceği dizide rol alacak.

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