Erdal Beşikçioğlu: Başbakan’a kızıp 240’la radara girdim

Behzat Ç. dizisinde “Behzat” karakterini canlandıran tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, Çankaya Belediye Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Tiyatro, Kadın, Şiddet” konulu söyleşiye katıldı.

Başbakan Erdoğan’ın Devlet Tiyatroları’nın kapatılacağı açıklamalarını Ordu’da duyduğunu söyleyen Beşikçioğlu, şunları söyledi:

“Ankara’ya doğru dönüş yoluna çıktım. Merzifon’a yaklaştığımda polis durdurdu. 240’la gidiyormuşum. Başbakan’ın sözlerine o kadar kızmışım ki farkında değilim.”

Beşikçioğlu, “Sanatta muhafazakârlaşma” ile ilgili bir soruya da “Muhafazakâr sanat olamaz ama sanat mutlak bir muhafaza altında olmalı. Muhafazakâr oyun vardı da biz mı oynamadık?” yanıtını verdi.