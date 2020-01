Erciyes Dağı'nda çekilen film, en iyi film seçildi

KAYSERİ, (DHA) - GEÇEN yıl Polonyalı blogger ve yönetmen Treneiro Vlog tarafından Erciyes Bike Park ve Kapadokya’da çekilen \'Freeride Expedition to Erciyes Bikepark and Cappadocia\' filmi, Polonya’da düzenlenen Grand Video Awards Film Festivali’nde 2017\'nin en iyi filmi seçildi.

Çekimleri 7 gün süren film, Türkiye\'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkı olan Erciyes Bike Park ve Kapadokya’da çekildi. Film için Fransa, Polonya, Rusya gibi farklı ülkelerden gelen 9 profesyonel bisikletçi Erciyes’te bulunan downhill bisiklet parkurlarında hünerlerini sergiledi. Erciyes’in volkanik ve zorlu arazisinde pedal çeviren bisikletçiler, aksiyon dolu görüntüler verdi. Bisikletçiler, filmin ikinci bölümünde Kapadokya’da sürüşlerini devam ettirdi. Erciyes Bikepark ve Kapadokya filminde ulaşım ve konaklamadan parkurların inşasına kadar tüm aşamalar anlatıldı. Polonya\'nın web içerikleri üreten yönetmenler için en büyük film festivali olan Grand Video Awards’da Avrupa ve Polonya’dan çok fazla YouTubers ve yönetmen ödüller için yarıştı. 710 filmin kabul edildiği festivalde 9 farklı kategoride 59 film finale kaldı. Erciyes Dağı’nda çekilen film ise “Hobi Dalı”nda 2017 yılının en iyi global filmi seçildi. Bisiklet endüstrisinden ve kullanıcılarından çok iyi tepkiler alan film, festival jürisi tarafından da farklı kültürler ve zevkleri olan insanların bakış açılarını tutkuları ile yansıtmasından dolayı tam not aldı.

Erciyes’in kendisi için çok önemli bir film seti haline geldiğini söyleyen Polonyalı yönetmen Treneiro Vlog, “Türkiye serbest sürüş keşfimiz ve film çekimleri için mükemmel bir yer. Erciyes ben ve arkadaşlarım için unutulmaz bir macera olarak hayatımızda yer edindi. Çekimler süresince bütün haftamız Erciyes Dağı’nda geçti. Lokasyonların tamamı ve hava şartları, rüzgar bizim için zorlayıcı olmasına rağmen Kayseri Erciyes’te bize destek olan arkadaşlarımız sayesinde mükemmel eğlenceli çekimler yaptık. Bütün turumuz boyunca, lokasyonları en iyi şekilde görüntülemeye odaklandık. Dağ’da kaldığımız sürede ve çekimler boyunca Kayseri Erciyes A.Ş. ve tüm çalışanları bize çok destek oldu. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

