Erciş'te toprak yanıyor!

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Erciş’in Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Cihan Gül, depremden bir ay önce arazinin kor halinde yanarak büyümeye başladığını söyledi.Gül, "Belediyeye bir ay önce bu olayı bildirdik, ancak ilgilenmediler" dedi.DHA'nın haberine göre; Yeşilova Mahallesi’nde onlarca yıl önce bataklık olan ve sonradan kurutulan arazinin 2 metre altından çıkan ateşin önceden deprem habercisi olup olmadığını merak eden mahalle sakinleri, ateşin evlerine doğru ilerlediğini söyleyerek bunun araştırılmasını istediler.Vatandaşlar yangına bataklık alanlarda oluşan metangazının tutuşmasının yol açıp açmadığını da belirlenmesini istedi.