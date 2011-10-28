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Çevre

Erciş'te toprak yanıyor!

Depremin ağır hasar verdiği Van’ın Erciş İlçesi’nde eskiden bataklık olan alanda ortaya çıkan bu görüntü şaşırttı...

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Depremin ağır hasar verdiği Van’ın Erciş İlçesi’nde eskiden bataklık olan alanda ortaya çıkan bu görüntü şaşırttı. 

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Erciş’in Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Cihan Gül, depremden bir ay önce arazinin kor halinde yanarak büyümeye başladığını söyledi. 



Gül, "Belediyeye bir ay önce bu olayı bildirdik, ancak ilgilenmediler" dedi. 

Erciş'te toprak yanıyor

DHA'nın haberine göre; Yeşilova Mahallesi’nde onlarca yıl önce bataklık olan ve sonradan kurutulan arazinin 2 metre altından çıkan ateşin önceden deprem habercisi olup olmadığını merak eden mahalle sakinleri, ateşin evlerine doğru ilerlediğini söyleyerek bunun araştırılmasını istediler. 

Erciş'te toprak yanıyor

Vatandaşlar yangına bataklık alanlarda oluşan metangazının tutuşmasının yol açıp açmadığını da belirlenmesini istedi.



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