Erciş'te 4'üncü Edebiyat Şöleni ve Kitap Günleri etkinliği başladı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde yayın hayatını sürdüren Hayal Bilgisi Dergisi tarafından düzenlenen 4\'üncü Erciş Edebiyat Şöleni ve Erciş Kitap Günleri etkinliği, törenle başladı.

​İlçedeki Tenzile İlk ve Ortaokulu\'nun spor salonunda 30 Eylül tarihine kadar sürecek etkinliğe, ülke genelinden 20 yayınevi ve 32 yazar, eserleriyle katıldı. Açılışa, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, öğretmen, yazar ve vatandaşlar katıldı. Ercişli Emrah, Hayat Bilgisi ve Ercişli Emrah şiir ve onur ödüllerinin dağıtılacağı etkinliğin açılışında konuşan Hayal Bilgisi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak, geçen yıl 12 bin kişiyi ağırladıkları Erciş Kitap Günleri\'nde, bu yıl şehir merkezindeki yeni etkinlik alanında 50 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI