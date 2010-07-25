T24 - Van'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erçek Gölü'nde onlarca ölü ördek kıyıya vurdu. Ördekleri yiyen bazı köylüler tedirgin.



Van Gölü'nden sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Erçek'te 15 Temmuz'dan beri ördek ölümleri yaşanıyor.



Onlarca ördek ölüsü her gün Erçek kıyısına vuruyor.



Gölün kıyısında bulunan yaklaşık bin nüfuslu Kozluca köyü sakinleri endişeli.



Kıyıya ilk vurmaya başladığı günlerde bazı köylüler ördekleri kesip yedi. Ancak ölümler devam edince tedirgin oldular.



Köylüler bir an önce yetkililerin konuyu araştırmasını ve ölümlerin sebebini bulmasını istiyor.



