Ercan Taner'in telefonunu sosyal medyadan paylaştığı Fatih Altaylı: 11 bin whatsapp mesajı geldi; ortalama zekâ Aziz Nesin'i haksız çıkaracak cinsten!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ercan Taner'in sosyal medyada telefonunu paylaşmasına yönelik olarak, "Ercan Taner sayesinde sosyal medyadaki ortalamanın ne kadar feci olduğunu bir kez daha görme ve test etme imkanım oldu. Açık söyleyeyim memlekete güvenim bir kez daha sarsıldı.

Telefon numaram Pazartesi gecesi alenileşti. Beklendiği üzere o gece mesaj ve telefon yağmuru başladı. Gece yarısından sonra benim telefonu kapattığım 03.00’e kadar 11 bin whatsapp mesajı geldi." diye yazdı.

Fatih Altaylı, telefonlarının bir sonraki gün de susmadığını ve sürekli mesaj geldiğini belirterek, "Birinci gün anlarım, hadi ikinci gün de anlarım ama 3 gün boyunca açılmayacağını ve okunmayacağını bile bile mesaj atmak ve aramak nasıl bir kafadır, nasıl bir zekadır, nasıl bir beyinsizliktir. Bu sabah itibarıyla numarayı iptal ettirdim. Yeni bir numara aldım.

Ama sosyal medyanın nasıl bir batak olduğunu da bir kez daha gördüm. Sosyal medyayı ciddiye alanlara söyleyeyim. Elbette çok zeki, çok akıllı, çok fırlama, çok düzgünler de var aralarında ama. Ortalama zeka Aziz Nesin’i haksız çıkaracak cinsten. O yüzde 60 demişti ya. Rahmetli sosyal medyayı görmemişti. İyimserliği oradan." ifadelerini kullandı.

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