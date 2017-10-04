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Erbil'den Bağdat'a ret: Referandum halka ait, iptal edilemez

"Sonuçları hükümsüz kılmak Bağdat'taki yetkililerin sandığı kadar kolay değil"

04 Ekim 2017 14:37

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), diyalog için bağımsızlık referandumunun iptalini şart koşan merkezi Bağdat hükümetine tepki gösterdi.

IKBY Sözcüsü Sefin Dizayi, "Sonuçları hükümsüz kılmak Bağdat’taki yetkililerin sandığı kadar kolay değil” dedi. Yazılı açıklama yapan Dizayi, “Referandum hükümete veya bir siyasi partiye değil, halka ait. Geleceklerine, bu referandum çerçevesinde karar verdiler” ifadelerini kullandı.

"Peşmerge, Irak'ın federal savunma sisteminin parçası"

Gazete Duvar’ın haberine göre Dizayi, Peşmerge’nin tartışmalı bölgelerdeki varlığını da savundu. Peşmerge’nin söz konusu bölgelere IŞİD nedeniyle girdiğine dikkat çeken Dizayi, “Peşmerge Irak’a dışarıdan gelip bu bölgeleri işgal eden bir dış güç değil. Peşmerge güçleri, Irak anayasasında da belirtildiği gibi, Irak’ın federal savunma sisteminin parçası” diye konuştu.

Bağdat yönetimi, Erbil’le masaya oturmak için halkın yüzde 92.7’sinin bağımsızlığa ‘evet’ dediği referandumun iptal edilmesini istiyor. Son olarak Irak Başbakanı Haydar el İbadi dün, “Kürdistan bölgesi önce anayasaya aykırı olan referandumun sonuçlarını iptal etmeli, ondan sonra Bağdat’la Irak’ın bütünlüğünü güçlendirmek için ciddi diyaloğa girmeli” demişti.

 

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