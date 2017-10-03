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Dünya

IKBY'li vekiller Irak parlamentosuna alınmadı

Oturuma 175 Iraklı parlamenter katıldı

03 Ekim 2017 17:28

Irak Parlamentosu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekillerinin bugün yapılan (3 Ekim 2017) oturuma katılmasına izin vermedi.

Oturuma 175 Iraklı parlamenterin katıldığı öğrenildi.

Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, IKBY'de yapılan bağımsızlık referandumunda oy kullanan Kürt parlamenterlerin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Kürt temsilcilerin yargılanıp parlamenterliklerinin de düşürülmesi isteniyor. Cuburi’nin, referandumda oy kullanan parlamenterlerin listesini talep ettiği kaydedildi.

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