IKBY, başkanlık ve parlamento seçimlerine gidiyor

25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlık ve parlamento seçimlerine hazırlanıyor.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şoreş Hasan, "3 Eylül’de, başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık duyurusu yaptık. Başvuru için 3 Ekim son gün" dedi.

Adaylık koşulları

Rudaw'ın haberine göre, 2015 yılı 1 Sayılı Yasa’nın 5. Maddesi gereğince IKBY Başkanlığı’na aday olmak isteyen kişilerin 3 şartı taşıması gerekiyor.

İlk koşul yaşla ilgili. Adayın 40 yaşın altında olmaması gerekiyor. İkinci koşul, Irak-Kürdistan vatandaşı olması. Üçüncü koşul aday olacak olan kişinin siyasi ve medeni yükümlülükleri taşıması.

Komisyon Sözcüsü, başvuru için her adayın 50 milyon dinar (40 bin dolar) ödemesi gerektiğini belirtti.

Barzani 2009'da seçilmişti

IKBY'nin başkanlık koltuğunda Mesud Barzani oturuyor.

IKBY başkanlığı için son olarak 25 Temmuz 2009'da seçim yapılmıştı. Seçimde 1 milyon 266 bin 397 oy alan Mesud Barzani, yüzde 69.60 oy oranıyla IKBY Başkanı seçilmişti.