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Politika

ERBİL YENİ BAŞSAVCI ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 21:46

-ERBİL YENİ BAŞSAVCI ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil'i seçti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gül'ün, Erbil'i Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, 21 Mayıs 2011 tarihinden geçerli olmak üzere seçtiği belirtildi. Erbil, emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.  -ERBİL'İN ÖZ GEÇMİŞİ- Hasan Erbil, 2 Mart 1952'de Denizli Yüreğil'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1973'te mezun olduktan sonra Denizli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Erbil, sırasıyla Posof, Sarıcakaya Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ile Köyceğiz, Mardin ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Yargıtay üyeliğine 8 Mayıs 2001'de seçilen ve bir dönem Yüksek Seçim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Erbil, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyordu. Seçim Hukuku ile ilgili basılı eseri bulunan Erbil, evli ve iki çocuk babası. Erbil, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimde en yüksek oyu almıştı. Seçimde, Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi Hasan Erbil 283, 6. Ceza Dairesi Başkanı Celal Altunkaynak 139, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Erdal Gökçen 130, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakkı Manav 126 ve 12. Hukuk Dairesi Üyesi Lütfi Tombaloğlu da 10 oy almıştı.

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