Erbil bağımsızlık referandumu heyeti, Bağdat'la anlaşamadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın düzenleyeceği bağımsızlık referandumu öncesinde Erbil-Bağdat hattındaki son görüşmeden de sonuç çıkmadı. Bağdat'ı ziyaret eden IKBY heyetiyle merkezi parlamentodaki en büyük blok olan Şii Ulusal Koalisyonu anlaşamadı.

Rudaw’ın haberine göre, IKBY heyeti adına basın toplantısında konuşan Roj Nuri Şaves, "Görüşlerimizi açıkça ve çekinmeden koalisyondaki dostlarımıza bildirdik. Diyaloğun 25’in sonrasında da sürmesini istedik. Onlar ise diyaloğu sadece referandum öncesi destekleyeceklerini ifade etti" dedi.

"İddiaların aslı yok"

KYB’li heyet üyesi Sadi Pire de, "Referandumun ertelendiği yönünde iddialar oldu. Bu iddiaların aslı yok. Biz KYB olarak dün toplantımızı yaptık ve referandum konusunda ABD, BM, Türkiye, İran, Fransa ve Suudi Arabistan’ın tutumunu değerlendirdik” diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimiz referandumda ısrarcı"

Şii Ulusal Koalisyonu üyesi Ali Allak da Kürt heyetle anlaşamadıklarını belirterek, "Kürt kardeşlerimizin referandumda ısrarcı olduğunu gördük. Biz de buna kökünden karşı olduğumuzu ifade ettik. Dolayısıyla krizle ilgili anlaşamadık" ifadelerini kullandı.

"Askeri müdahale hükümetin yetkisinde"

Hükümetin referanduma karşı tavrının net olduğunu dile getiren Allak, bu konuda Irak’ın birliğini esas alacak tüm önlemleri destekleyeceklerini söyledi.

Tartışmalı bölgelerde referandumun yapılması halinde hükümetin askeri müdahale ihtimali sorusuna Allak, hükümetin diyaloğu desteklediğini kaydederek, askeri müdahale anlamında atılacak adımların ise hükümetin yetkisi ve kararı dahilinde olduğunu aktardı