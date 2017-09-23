IKBY'nin 'bağımsızlık referandumu' başladı; ilk oy Çin'den

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" bugün (23 Eylül 2017) ilk oyun kullanılmasıyla başladı.

Özerk bölgede 25 Eylül'de yapılacak referandum için ilk oy, elektronik sistem üzerinden Çin'de kullanıldı.

Barzani tepki göstermişti

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumunun ertelenmesi yönünde uluslararası toplumdan gelen çağrılara tepki göstermişti. “Halkınızdan gelecekleri için ne istediklerini ifade etmelerini istemek suç mu? diye soran Barzani, “Uluslararası toplumdan gelen tepki şaşırtıcıydı. Demokrasiniz şimdi nerede? İfade özgürlüğüne saygı nerede?” demişti.

Referanduma üç gün kala İngiliz gazetesi The Guardian’a konuşan Barzani, niçin Irak'tan ayrılmak istediklerini şöyle anlatmıştı.

“1’inci Dünya Savaşı’ndan bu yana biz Irak’ın parçası değiliz. Irak teokratik, mezhepçi bir devlet. Bizim kendi coğrafyamız, toprağımız ve kültürümüz var. Kendi dilimiz var. Teba olmayı reddediyoruz”.