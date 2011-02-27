-ERBAKAN'IN CENAZESİ EVİNE GÖTÜRÜLECEK ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Eski RP Milletvekillerinden Hasan Hüseyin Ceylan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenazesinin bugün hastaneden alınarak evine götürüleceğini söyledi. Ceylan, Güven Hastanesi'nin önünde yaptığı açıklamada, Erbakan'ın cenazesinin bugün hastaneden alınacağını ve Balgat'taki evine götürüleceğini bildirdi. -SİVAS İL DİVAN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ Sivas'ta, Saadet Partisi İl Divan Toplantısı bir araya geldikleri sırada, Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın vefat haberini alan partililer, gözyaşlarına boğuldu. İl Divan Toplantısı için merkez ve ilçe teşkilatından partililer, İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Toplantı başlayacağı sırada, Erbakan'ın vefat ettiği haberi basın yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Laçiner, vefat haberini partililerle paylaştı. Partililer, Erbakan için uzun süre gözyaşı döktü. Erbakan'ın hak gördüğü davası için son nefesine kadar mücadele ettiğini belirten Laçiner, ''Onun dediği yolda, onun gösterdiği ilkeler doğrultusunda biz bu davayı iktidar edeceğiz inşallah. Hepimizin başı sağ olsun. Sivas'ın, Türkiye'nin ve 1,5 milyar İslam aleminin başı sağ olsun'' ifadesini kullandı. Necmettin Erbakan'ın cenaze namazının, salı günü İstanbul Fatih Camisinde kılınacağını hatırlatan Laçiner, bu cenazeye katılmak isteyenlerden isimlerini Parti İl Sekreterliğine isimlerini yazdırmalarını istedi. Laçiner, genel başkanları Erbakan'ın vefatı dolayısıyla, ilçe başkanlarının katılımıyla düzenledikleri İl Divan Toplantısını iptal ettiklerini bildirdi. Eski Sivas Belediye Başkanı ve parti yöneticisi Osman Seçilmiş ise ''Allah ne derse o olur, takdir böyleymiş, Hocamız bizim canımız ciğerimizdi, kimsenin yapacağı bir şey yok, Allah ne derse o oluyor'' dedi. -''ANKARA'DA RESMİ TÖREN YAPILMAYACAK'' Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Recai Kutan, Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Erbakan'ın bugün vefat ettiğini belirterek, ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde cenazenin 1 Mart Salı günü öğle namazından sonra İstanbul Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi. Bütün İslam alemine başsağlığı dileyen Kutan, ''Allah gani gani rahmet eylesin. Hocamızın mekanı cennet olsun'' dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kutan, en son neler konuştuklarının sorulması üzerine hayatın her döneminde ülke ve İslam alemi için ne yapılacağını anlattığını söyledi. Erbakan'ın yoğun bakımda olması nedeniyle ziyaretine izin verilmediğini, aile fertlerinin kısa da olsa kendisini görerek, bilgi aktardıklarını ifade eden Kutan, vefatı sırasında da çocuklarının yanında olduğunu kaydetti. Bir başka soru üzerine de Kutan, ''Ankara'da resmi tören yapılmayacak'' dedi. Oğuz Asiltürk ise hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, Erbakan'ın son 50 yıla damgasını vurduğunu, sadece milletin iyiliğini, güzelliğini, daha refah içinde yaşamasını istediğin söyledi. Gazetecilerin, ''Son mesajı neydi?'' sorusu üzerine Asiltürk, ''Son mesajı 'çalışın, bu milleti sizin çalışmazın kurtarır' diyordu. Bir gün evvelki sözü de böyle, 'Siz çalışırsanız bu millet kurtulur' diyerek hep gayret etti'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin ''Sayın Kutan 'resmi tören yapılmayacak' dedi. Sayın Erbakan resmi tören istemedi mi?'' sorusuna ise Asiltürk, ''Kendisi istemediği gibi ailesi de istemedi'' yanıtını verdi. ''Vasiyeti böyle miydi?'' sorusunu da yanıtlayan Asiltürk, ''Evet. Gösterişli şeyler istemedi, sade bir şey arzu ediyordu. Bu da takdir edilecek bir şey'' diye konuştu. -''TAZİYELERİN SAADET PARTİSİ'NE ALINACAĞI İFADE EDİLDİ'' Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Saadet Partisi Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan'ın, siyasette başlı başına bir ekol olduğunu söyledi. Şener, Güven Hastanesinde yaşamını yitiren Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için yaptığı başsağlığı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden birinin hakkın rahmetine kavuştuğunu söyledi. Tüm sevenlerine başsağlığı dileyen Şener, şöyle konuştu: ''Bütün yakınlarının, sevenlerinin ve milletimizin başı sağolsun. Kendileri güzel şeylerin olmasını arzu etmiştir hep iyiden, güzelden yana olmuştur, hep hakkın mücadelesini vermiştir. Ülkemizin güçlü, büyük bir ülke olması için siyasi mücadelesini vermiştir. Siyasette başlı başına bir ekol olduğunu hep göstermiştir, ortaya koymuştur. Ben, siyasi hayata kendisinin genel başkanı olduğu Refah Partisi'nde başladım. 1991'de milletvekili oldum, daha sonra grup başkanvekillikleri, genel başkan yardımcılıkları yaptım, 54. Hükümette kendisi başbakan iken ben maliye bakanıydım. Daha sonraki siyasi hayatımızda hep gönlümüz ve duygularımız kendisiyle olmuştur. Bundan sonra da gönlümüz ve duygularımız kendisiyle azmiyle birlikte olacaktır. Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede taziyede bulunduk. Ancak hastanedeki bu izdihamın devam etmemesi açısından taziyeleri Saadet Partisi Genel Merkezi'ne alacaklarını ifade ettiler.'' Bir soru üzerine, kendisiyle son dönemde görüştüğünü belirten Şener, ''Birkaç kez ziyaretine geldik. En son görüşmemizde ittifaklar üzerine, Türk siyaset hayatında yenilik ve güçlü bir çıkışın gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi, biz de onun görüşlerini saygıyla, bağlılıkla sürdürüyoruz'' diye konuştu. Erbakan ile yaptığı görüşmelerde ''Kendisine hiçbir zaman saygıda kusur etmediklerini'' dile getiren Şener, bir gazetecinin, ''İttifak konusu son arzusu gibi görünüyor'' sözleri üzerine, ''Arzusu ne ise yerine getireceğiz'' dedi. -ERBAKAN'IN VEFAT NEDENİ- Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş da Erbakan'ın 19 Ocak 2011'de kalp rahatsızlığı ve Tromboflebit hastalıkları sebebiyle hastanelerine yatırıldığını, uygulanan tüm tedavilere rağmen kalp hastalığında ilerleme yaşandığını ifade etti. Küçükbaş, ''Neticesinde bugün sabah durumu daha da ağırlaşmıştır. Bugün sabahtan itibaren uygulanan tüm yaşam desteklerine rağmen kendilerini saat 11.40'da bütün desteklerde cevap alamayarak kaybetmiş bulunuyoruz. kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz'' diye konuştu. Küçükbaş, gazetecilerin soruları üzerine Erbakan'ın sabah 08.50'ye kadar şuurunun yerinde olduğunu, aniden kalp ritminde bozulma olduğunu anlattı. ''Başında oldukları için saniyesinde müdahale ettiklerini, o andan itibaren şuurunun tam yerinde olmadığını, kalbin pompalamasında ciddi problemler yaşandığını'' ifade eden Küçükbaş, ''O andan itibaren herhangi bir acı, rahatsızlık hissetmediler. Tüm tedaviler saat 11.40'a kadar devam etti. Tüm yaşam fonksiyonlarını destekledik ancak maalesef bir sonuç alamadık'' dedi. Başhekim Küçükbaş'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama ise şöyle: ''Eski Başbakanımız Sayın Necmettin Erbakan 19 Ocak 2011 tarihinde kalp rahatsızlığı ve Tromboflebit sebebiyle hastanemize yatırılmış ve uygulanan tüm tedavilere rağmen kalp hastalığı ilerlemiştir. 27 Şubat 2011 Pazar günü sabahında vücut fonksiyonlarının tam desteğe alınması gerekmiş, tüm yaşam desteklerinin uygulanmasına rağmen saat 11.40'da kroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etmiştir.'' Bu arada Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Güven Hastanesi'ne gelerek, Erbakan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Erbakan'ın vefatının ardından çok sayıda partili de Ankara Güven Hastanesi önüne geldi. Bazı partililerin ağladıkları görüldü. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hastaneye gelerek, başsağlığı dileğinde bulundu.