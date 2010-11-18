-ERBAKAN:GAVURUN KALKANINDAN HAYIR GELMEZ ANKARA (A.A) - 18.11.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ''Biz Müslüman ülkeler kendi (füze) kalkanımızı kurmalıyız. Gavurun kalkanından hayır gelmez'' dedi. Erbakan, parti genel merkezindeki bayramlaşmada, partililere hitap etti. Konuşmasında dünyanın mutluluğu için adil düzenin şart olduğunu belirten Erbakan, bu düzenin siyonizm tarafından engellendiğini ileri sürdü. BM'de İsrail aleyhine bir çok karar çıkmasına rağmen bir şey yapılmadığını ancak konu İslam alemi olunca müdahalede bulunulduğunu belirten Erbakan, böyle bir düzenin olamayacağını söyledi. ''Devlet her şeyden vergi alıp bunun yarısını kapitalizme faiz olarak veriyor. Yeşil kağıt (Dolar) basmışlar, petrol şeyhine bunu verip petrolünü alıyorlar, sonra sarı kağıt basıp (tahvil) yeşili alıyor. Nerede para varsa Yahudi, havuzu ve pompayı koymuş insanlığı sömürüyor'' diyen Erbakan, ''Adil düzeni biz kuracağız, Saadet Partisi kuracak'' ifadesini kullandı. Erbakan, siyonizmin insanları aldatmak için öncelikle medyaya hakim olduğunu iddia erek, ''Gazeteleri satın aldılar, AKP aleyhine yazdırmıyorlar, yazanı barındırmıyorlar. 30 gazete, 30 televizyon, bunların hepsi AKP'ye oy versinler diye, büyük İsrail kurulsun diye çalışıyor. Siyonizm 'Ben efendi olacağım, sen köle' diyor. AKP'deki bizim çocuklar ne yaptıklarının farkında değil'' diye konuştu. Bir aldatmaca yaşandığını ileri süren Erbakan, ''Avrupa Birliği'ne almıyorlar, Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını veriyorlar, G-20'ye alıyorlar, okşayıp yutma taktiği güdüyorlar. Bu adam 'AB'ye gireceğim' diyor, İslam aleminden Hristiyan alemine girmek istiyor. Bizden alıp Siyonizme vermek istiyor, Türkiye İsrail'e vilayet yapılmak isteniyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hükümetler 80 milyar dolar borç yaptı, AKP 8 yılda 580 milyar dolara getirdi. Saadet başka AKP başka, altın başka paslı teneke başka'' dedi. Necmettin Erbakan, Türkiye'ye kurulması düşünülen füze sistemi hakkında hükümetin kendilerinden korktuğu için bugün 'evet' demediğini ancak sonunda 'evet' diyeceğini savundu. Erbakan, ''Biz Müslüman ülkeler kendi (füze) kalkanımızı kurmalıyız. Gavurun kalkanından hayır gelmez'' ifadesini kullandı.