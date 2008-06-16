Erbakan Hoca'ya af ittifakı

ANKARA - Milli Görüş’ün yasaklı Lideri Necmettin Erbakan’ın, kapatılan RP’nin kayıp trilyonuyla ilgili davadan aldığı cezanın affı için, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yapılan başvuru dilekçesine AKP, MHP ve DTP’den destek geldi. CHP ise söz konusu öneriyi “hukuki ve etik” bulmadı.Kapatılan RP'nin son genel başkanı ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, kayıp trilyon davasından aldığı cezanın affı için Cumhurbaşkanı Gül'e yazılan dilekçe siyasilerinde gündeminde. AKP, CHP, MHP ve DTP temsilcileri, söz konusu af talebine ilişkin soruları yanıtladılar.



AKP : “AFFEDİLMESİ GEREKİR”

AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, Erbakan’ın, kayıp trilyon ile ilgili aldığı cezanın, sağlık ve yaş durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı makamından istediği “af” talebinin yerine getirilmesi gerektiğini savunurken, bu yetkinin Cumhurbaşkanı’nın takdirinde olduğunu da hatırlattı. Ergün, “Af talebi kullanılabilir. Cumhurbaşkanının takdirindedir. Cumhurbaşkanı geçmişte bu tür af yetkileri kullandı. Kullandığı yetkilerin olumsuz sonuçları oldu tabi.

Ancak, ilgili mahkemelerin vereceği kararla, sağlık şartları ve yaşlılık durumu göz önüne alındığında son derece olağan karşılanmalı. Üstelik başbakanlık yapmış Türkiye Cumhuriyetinde bulunmuş birisi” dedi.

Erbakan’la birlikte siyaset yapan AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu da, “Affedilirse yerinde olur. Türkiye’ye hizmet etmiş bir insandır. Başbakanın bu şekilde hor görülmesini hoş karşılamam. Cumhurbaşkanının af yetkisi var. Kullanırsa çok iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yetkisi ve takdirinde” diye konuştu.





MHP: “ERBAKAN’IN BÖYLE BİR DURUMA DÜŞMESİNİ İSTEMEZDİK”

MHP Genel Başkan Yardımcı Faruk Bal, Anayasa’nın verdiği hükümlerle Cumhurbaşkanının, hasta ve yaşlı kişilerin işlediği suçların “af etme” yetkisine sahip olduğunu belirterek, “Yaşı malum. Sağlık durumu da adli tıptan alınacak raporla affı gerektirecek bir durumu tespit ederse ve Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına verilmesi durumunda ‘af’ yetkisi kullanılabilir. İsterdik ki, Sayın Erbakan’ın, böyle bir mahkumiyet kararıyla karşı karşıya kalmasaydı. Tamamen Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde bu hakkını kullanabilir.





DTP: “SİYASİ AYMAZLIK VE GAMMAZLIK”

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’da, Erbakan’ın düştüğü durumu üzüntüyle karşıladığını ve bu durumdan, eski mesai arkadaşlarının vicdanen rahatsız olmaları gerektiğini savundu. Kaplan, “Parayı kendi şahsi için kullandığını sanmıyorum. Parti için kullanmış. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının bu duruma düşmesi üzüntü vericidir. Sağlık durumu ortada, insani açıdan da bakmak lazım. Başbakan olması siyasette çok uzun yol alması nedeniyle bu cezayı alması doğru değil” diye değerlendirdi.

Kaplan, “Buna benzer geçmişte çıkan afları karşılaştırdığımız zaman, birçok af kararında suç ayırımı yapılmış. Cumhurbaşkanlığı makamı değerlendirme yapacaktır. Hukuki boyutu uygunluktur. Cumhurbaşkanlığı değerlendirecektir. Yaşlı ve hasta olanlar için benzer durumlar olmuştu. Siyasi suçlarda da çok oldu” şeklinde konuştu. Kaplan şunları söyledi:

“Türkiye’nin imajı açısından çok kötü. Bütün mal varlığına el konuyor. Bu durum siyasetçinin kendi aymazlığından kaynaklanıyor. Biraz da siyasi gammazlık. Hocanın ortaya çıkan bu talebiyle birlikte kendi yol arkadaşları kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Vicdanen sorgulamaları gerekiyor.”





CHP: “HUKUKİ VE ETİK OLMAZ”

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, Erbakan için hukuki bir engelin olmadığı, sağlık ve yaş durumu nedeniyle böyle bir taleplete bulunmasının doğal olduğunu belirtti ve "Ancak, makamda bulunan sayın Cumhurbaşkanı Gül aynı davadan yargılanıyor. Aynı davadan yargılanan birisinin böyle bir talebi değerlendirmesi cezai hukuk açısından uygun değil" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ise, Erbakan’la ilgili “af” talebinin bilinçli yapıldığını ve bunun alt yapısının hazırladığını öne sürdü.

“Cumhurbaşkanının af yetkisi var, hukuki değil etik değil yasaya uydurabilir” değerlendirmesinde bulunan Gök, “Yasal hale uydurulabilir etik değildir. Kamuoyu vicdanın da kaldıramazlar. Erdoğan yasaklar içine girmesi, Gül’ün dosyasının bulunması, Erbakan’a af imkanının yaratılması AKP içinde farklı dini gruplar arasında siyasi çekişmelerin su yüzüne vurmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanının af yetkisinin de olduğunu belirten Gök, “Türkiye suç işleme ve af etme konusunda ‘Af Cenneti’ haline geldi. Namuslular bu aflarla cezalandırılıyor. Erbakan ya da başkası suçu tespit olmuş ve siyasi kişiliğinden veya duruşundan ötürü veya mal varlığı gereği af yetkisinin kullanılması, Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılması adaletsizliğe bir kucak daha destektir” şeklinde konuştu.

Gök şöyle devam etti; “Bu ülkede sıradan olan vatandaşlarımız nasıl işledikleri suçlardan ötürü cezalandırılıyorsa özellikle siyasi kişilikler aynı şekilde cezalandırılmalıdır. Zaten AKP iktidarı TCK, CMUK ile cezaların infazı hakkında kanun ile ilgili çalışmalar yaparken kayıp trilyon davasından dolayı Erbakan ve diğer sanıkların kurtulması için her türlü alt yapı hazırlandı ve konutta ceza yöntemi getirildi. Anlaşılan o ki AKP Milli Görüş’ün, seçmen kitlesine daha sıcak görünmek ve onlardan destek ümidiyle Erbakan üzerinden bu gruba sıcak mesajlar verilmek istiyor.” (ANKA)