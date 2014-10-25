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Yaşam

Epilasyonda kalbi durdu, ABD'de yasaklanan ilaç kullanıldı, öldü!

Ankara'da epilasyon merkezinde genel anestezi sırasında kalbi duran bir kadın 3 gün boyunca kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi

25 Ekim 2014 10:58

Tülay Kızılboğa (31), 21 Ekim’de Ankara’da Tunalı Hilmi Caddesi’nde gittiği özel bir güzellik kliniğindeki lazer epilasyonu sırasında fenalaşıp Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Tülay Kızılboğa, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kız kardeşinin ihmal sonucu öldüğünü öne süren Gülay Kızılboğa, şu iddialarda bulundu:

“Tülay, kardeşim Nurya ile birlikte gitmişti. Genel anesteziden sonra epilasyona başlamışlar. O esnada kardeşimin kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıp çalıştırıyorlar. Nurya olayı fark edince çalışanlar ona bir şey koklatıp bayıltıyorlar. Tülay, acile kaldırılıyor, yoğun bakıma alınıyor. Ancak kurtarılamıyor.”

 

Genel anestezi yapılmaz

 

Oğuz Demir’in Hürriyet’teki haberine göre, ölümün genel anesteziden kaynaklandığını iddia ederek savcılığa şikâyette bulunan ailenin suçladığı güzellik merkezinde çalışan doktor Oğuz K. cerrah olarak lazer operasyonlarına katılmadığını söyledi. Oğuz K. şunları söyledi:

"Kızılboğa fenalaşıyor, kalbi duruyor. O sırada klinikte olan anestezi uzmanı arkadaşımız kalp masajı yapıyor, kalbi çalışıyor. Sonra ben geldim. Kızılboğa panik atakmış. Klonezapam içeriği bulunan bir ilaç kullanıyor. Bu içerikteki ilaçlar Amerika’da yasaklandı."

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