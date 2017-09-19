Enver Yücel: "Ucu açık sorularla sınav yapmamız gerekiyor"

İSTANBUL,(DHA)- BAHÇEŞEHİR Kolejinin Mimaroba Kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel,TEOG sınavıyla ilgili görüşlerine paylaştı. Eğitimin amacının iyi insan yetiştirmek olduğunu söyleyen Enver Yücel, “Ülkesine, dünyaya, insanlığa değer katan insanlar yetiştirmeliyiz. Eğitimciler olarak öğrencilerimizi gerekli bilgi ve beceriyle donatmakla yükümlüyüz ancak onların ezberleyen değil sorgulayan bireyler olarak yetişmesinden de sorumluyuz. Biz Google kafalı çocuklar yetiştirmeyeceğiz. Yıllardır TEOG sınavıyla ilgili görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bu sınavların öğrencinin bilgi, yetenek ve analitik düşünme becerilerini değil, neler bilmediklerini ölçtüğünü söylüyoruz. Oysa sınavlar öğrencilerin neler bildiğini ve öğrendiklerini analiz edebilme yeteneğini ne ölçüde kazandığını ölçmeli, ona göre yönlendirme yapmalıdır. Ucu açık sorulara geçecek, gerçek eğitim vereceğiz. Eğitim modellerimizi buna göre düzenlemeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz sınav stresi olmadan eğitim alacak, becerilerini geliştirecek\" dedi.

Bahçeşehir Koleji Mimaroba Kampüsü dün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Mimaroba Kampüsü Okul Müdürü Nihat Şimşek, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, \"Geleceğin dili kodlamadır. Bahçeşehir Kolejinin tüm kampüslerinden erken çocukluk eğitiminden itibaren kodlama öğretiyoruz. 4. Sanayi devrimine girdiğimiz günümüzde bu eğitimi vermek zorundayız. Önceki sanayi devrimini ıskaladığımız gibi bunu da ıskalamak gibi bir lüksümüz olamaz, artık dünyadan geri kalamayız. Dijital çağı yakalayamazsak, bu dijital çağa göre gençlerimizi yetiştiremezsek yine dünyanın gerisinde kalırız. Artık eğitim sistemimizi de buna göre düzenleyeceğiz. Bilgi edinmek önemlidir ancak bu bilgileri analitik düşünme becerisi edindirmeden vermenizin hiçbir anlamı olmaz. Yeni çağa ayak uydurmak için gençlerimizi ezberden kurtarıp analitik düşünme becerisi kazandırmamız, problem çözme becerilerini edindirmemiz lazım” diye konuştu.

Milli gelirimizin artmasının ve refah bir toplum olmamızın tek yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Enver Yücel, “Katma değeri yüksek üretim yapabilmemiz için anaokulundan itibaren sistemimizi değiştirmemiz şart” ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE SEVDALISI, DÜNYA VATANDAŞI BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ\"

Bahçeşehir Koleji Mimaroba Kampüsü Okul Müdürü Nihat Şimşek açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitim içeriğinin kaliteli olması gerektiğine vurgu yaptı. Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklarımızın geleceğin dünyasında söz sahibi olabilmesi için Bahçeşehir Kolejinde geleceğin eğitimini uyguluyoruz. Eğitimin öncüsü olma misyonumuzlaScience (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) baş harflerinden oluşan STEM eğitim modelini, bu eğitim modelinin bir uygulaması olan robotik ve kodlama derslerini, yabancı dili edindirme amacı taşıyan yabancı dil eğitimini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tüm bu öncü çalışmalarımızı akademik başarılarımızla taçlandırıyoruz. Değerler eğitimimizle Türkiye sevdalısı dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz. Bahçeşehir Koleji Mimaroba Kampüsü dünyanın önde gelen okullarının tüm imkânlarına, ülkemizin en iyi öğretmenlerine ve Türkiye\'nin aydınlık geleceğini temsil eden pırıl pırıl öğrencilerine sahiptir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün koyduğu ‘Muasır Medeniyetler Seviyesine’ çıkmak için canla başla gece gündüz çalışılıyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAF)