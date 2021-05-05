Entübeden çıkarılan oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Entübeden çıkarılan oyuncu Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Burak Sergen 12 Nisan pazartesi günü apar topar hastaneye kaldırılmış, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınan usta oyuncuya korona teşhisi konulmuştu. Hastanedeki ilk tedavisi başarılı olmayan ünlü oyuncu daha sonra yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda nefes alma güçlüğü yaşayan Burak Sergen daha sonra entübe edilmişti. Burak Sergen'in nişanlısı ise sosyal medyadan yaptığı açıklama ile akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu ve solunum güçlüğü çektiğini duyurmuştu.

Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, bugün sosyal medya hesabından babasının entübeden çıkarıldığını duyurdu. Solunum zorluğu çektiği için entübe edilen Sergen halen yoğun bakımda tutuluyor.

Ünlü oyuncu Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.