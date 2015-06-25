Ensonhaber'in 'en seksi devrimci' başlığına ceza

Sendikacı Banu Aşçı’nın 1 Mayıs açıklamasındaki fotoğrafını yayınlayıp “En seksi devrimci” yazan Ensonhaber internet sitesi hakaretten 5 bin 250 TL adli para cezasına mahkum oldu.

1 Mayıs ile ilgili basın açıklamasında polis müdahalesine maruz kalan sendikacı Banu Aşçı’yla ilgili “En seksi devrimci”, “Seksi devrimci de gördük”, “Çakma sarışın çakma devrimci” şeklinde yazan Ensonhaber internet sitesi hakaretten 5 bin 250 TL adli para cezasına mahkum oldu.

Haber sitesi adına, sitenin Yazıişleri Müdürü Yalçın Eriş’e Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 maddesi uyarınca hakaret suçlamasıyla dava açılmıştı.

Beş günlük “iyi hal” indirimi

Ayça Söylemez’in Bianette’te yer alan haberine göre, İstanbul Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen üçüncü duruşmasında ilk sözü alan Aşçı’nın avukatı Mehmet Ümit Erdem, haberde yer alan ifadelerle hakaret suçunun işlendiğinin açık olduğunu söyledi.

Eriş’in avukatı Teknail Özderyol ise müvekkilinin hakaret amacı taşımadığını, “eleştiri yaptığını”, yayının kaldırılmasına yönelik başvuru olsaydı kaldırılacağını ifade etti ve beraat talep etti.

Hakim Gökhan Pala ise şu kararı açıkladı:

“Sanık Yalçın Eriş’in internet yayın sitesi aracılığıyla atılı suçu işlemiş olduğu sonuç ve kanaatine varılmakta, TCK’nın 152/1 madedsi uyarınca 180 gün karşılığı adli para cezasıyla cezalandırılmasına, hakaret suçunun alelen işlenmiş olması nedeniyle cezanın 1/6 oranında artırılarak 210 gün karşılığında adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın geçmişte suç işlememiş olması, yayının kısa sürede sonlandırılması, yargılama sürecindeki davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözönünde bulundurularak cezanın 1/6 oranında indirilmesine, sanığın sonuç olarak 5 bin 250 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine karar verildi.”

Ne olmuştu?

İstanbul 'da geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı için Taksim Meydanı'na yasak getirilince Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 21 Nisan'da Gezi Parkı'nda basın açıklaması yapmak istedi.

Aralarında DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Banu Aşçı'nın da olduğu sendikacılara polis müdahale etti.