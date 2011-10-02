'Ensest' sözü kavga çıkardı

T24 - Perihan Savaş, kendisi hakkında “İbrahim Savaş’ın karısıyla nasıl arkadaş olursun, bu ensest gibi bir şey” diyen Derya Tuna’ya gözdağı verdi.





İbrahim Tatlıses ile 12 yıllık sevgilisi Ayşegül Yıldız’ın sürpriz nikahı eski hayat arkadaşlarını da birbirine düşürdü.



Tatlıses’in 30 yıllık hayat arkadaşı Derya Tuna, Perihan Savaş hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.



İzzet Çapa’ya konuşan Tuna, Perihan Savaş’ın Ayşegül Yıldız hakkında olumlu açıklamalarda bulunmasıyla ilgili “Madem Perihan Hanım önceden biliyormuş nikahı, o gitseymiş kız istemeye. Perihan Savaş İbrahim Tatlıses’le dost olabilir ama gidip İbrahim’in karısıyla nasıl arkadaş olursun? Birbirlerini nasıl abla-kardeş gibi görürler? O senin ablansa ne işin var ablanın eski kocasının yatağında? Bunun karşılığı ensest” yorumunu yaptı.



Vatan'da yer alan habere göre, Melek Zübeyde’nin annesi Perihan Savaş ise bu açıklama hakkında kısa ve öz konuştu. Savaş “Ayşegül’e bilezik taktığım, ya da ilk benim ziyaretime geldiği doğru değil. Diğer konuyla da ilgili tek bir kelime konuşmayacağım, benim muhatabım değil kendisi. Gereken cevap verilecektir yakında, zaten göreceksiniz. Bu kadar” dedi.



Bu arada Perihan Savaş, magazin programı “2. Sayfa”ya yaptığı açıklamada, Derya Tuna’ya eleştirisini sürdürdü ve “Muhatabım sevgili kızım Melek Zübeyde, sevip saydığım İbrahim Bey ve sevgili eşi Ayşegül’dür. Diğerleri komik duruma düştü” dedi.



