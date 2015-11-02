Ensarioğlu: Ölenin, askerde, hastanede olanın yerine oy kullanılmıştır; demokrasilerde yüzde 80-90 oy olmaz!

1 Kasım'da Diyarbakır’dan seçilen iki AKP'li milletvekilinden biri olan Galip Ensarioğlu, seçimlerin usülsüz bir şekilde gerçekleştirilmediğini savunarak, "Ölenin de, askerde, hastanede olanın da oyları kullanılmıştır. Kırsalda tamamen bir baskı vardı. Bir şehirde yüzde 80-90 oy alınıyorsa, demokrasilerde bu olmaz" dedi.

AKP il binasında 1 Kasım seçimleri sonuçlarını değerlendiren Galip Ensarioğlu, Diyarbakır başta olmak üzere, Güneydoğu’da oylarını artırmalarında çok önemli mesajları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Hem bölgedeki, hem Türkiye’deki oy artışlarında çok önemli mesajlar var. 7 Haziran’da halkın bize verdiği mesajı gördük, bunu algıladık ve gereğini yaptık. Ama bu seçimde çok önemli mesajlar oldu. Neydi bölgedeki mesaj? Millet, bunların ilan ettiği özyönetimi, çatışmayı istemediğini, yeniden başlayan bu çatışmalı süreci kabul etmediğini, bu çatışmalı süreç karşısında siyasilerin tavırsızlığına bir itiraz ve ikazdır. Evet, biz yüzde 50’nin oyunu aldık ama Allah’ın izniyle yüzde 100’ün hükümeti olacağız."

"Halk HDP'ye son bir fırsat daha verdi, inşallah halkın verdiği bu mesajı iyi anlarlar"

HDP'nin bölgedeki seçim çalışmasını da eleştiren Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Bölgede adil seçimler yaşanmadı. Çok ciddi baskılar vardı. Kırsalda oyların nasıl kullanıldığını herkes iyi biliyor. Bunlar olmazsa barajı bile aşamayacaklardı. HDP vesayet siyasetini aşamamış, özgür, bağımsız siyaset yapamamıştır. Şiddetin durması için, silahlı güçlere itiraz edemedi. Bu yüzden oy kaybı yaşadı. Aslında tüm bunlara rağmen iyi oy aldılar. Halk onlara son bir fırsat daha verdi. İnşallah halkın verdiği bu mesajı iyi anlarlar."

"Çözüm süreci AK Parti oldukça var olacak"





AKP oldukça ’Çözüm sürecinin’ var olacağını, bunun Cumhuriyet’in en büyük projesi olduğunu savunan Ensarioğlu, "Çözüm süreci; Bu ülkenin birliği, bütünlüğü ve geleceğidir. Bu kadar önemli bir projedir" dedi. Ancak çözüm sürecini bir örgüt ya da siyasi partiyle yapmadıklarını, Türkiye’nin geleceği için bütün Kürt ve Türk halkıyla birlikte yatıklarını belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye’nin demokratikleşmesi, hak ve özgürlüklerdeki iyileşmeler ve ülkede yaptığımız ve yapacağımız reformlar hiçbir siyasi parti ve örgüt için değildir. Bu halk, hak ettiği özgürlük ve eşitlik neyse, onun gereğini yapacağız. 78 milyon insan kendini eşit ve hür hissedecek. Şiddetin bir tarafı vardır. Şiddetin tarafı, şiddeti uygulayanlardır. Bu şiddetin tarafıyla çözüm süreci yürütmek zorundasınız. Bunu yapmak güçlü bir irade, liderlik ister ve risk almayı gerektirir. Bu riski AK Parti almıştır ve iradeyi ortaya koymuştur."

"Ölenin de, askerde, hastanede olanın da oyları kullanılmıştır"

1 Kasım seçimlerinde usulsüzlük ve baskılar olduğu gerekçesiyle itirazlarda bulunacaklarını söyleyen Ensarioğlu, ölen kişiler adına oy kullanıldığını öne sürerek, "Ölenin de, askerde, hastanede olanın da oyları kullanılmıştır. Birçok vatandaş bize gelerek, ’Oyumu kullanmaya gittiğimde, kullanıldığını gördüm’ dedi. Vatandaşlarımızın bize müracaat ve tutanakları var. Bir kişinin tüm oyları kullandığını biliyoruz. Birçok yerde bütün oyların kullanıldığını biliyoruz, geçersiz oy yok, bütün oylar bir partiye verilmiş. Bunların dışında, çok ciddi bir baskı vardı. Kırsalda tamamen bir baskı vardı. Bir şehirde yüzde 80-90 oy alınıyorsa, demokrasilerde bu olmaz. ’Burada sorun vardır’ demektir. Çok net bir şey ifade etmek istiyorum; Hakkari’de, Şırnak’ta özgür seçimler olsun, baskı olmasın, her şeye yemin ederim ki, AK Parti, HDP’den daha fazla oy alır. Biz bu millete hizmet etmek için yola çıktık. Ölümden korkmayız. Siyaset korkakların işi değildir. Biz bu millete söz veriyoruz; 2019 yılında bunlar yaşanmayacak. 2019 yılında herkes özgürce bu ülkede oyunu kullanacak" dedi.