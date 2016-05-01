Ensar Vakfı Bolu Şubesi'nden "Yeni anayasada laiklik olmamalıdır" diyen Meclis Başkanı'na destek

Karaman'daki çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Bolu şubesinin de aralarında bulunduğu 8 sivil toplum kuruluşu, “laiklik yeni anayasada olmamalıdır” diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a destek verdiğini açıkladı. Bolu'daki STK'lar tarafından yapılan açıklamada “Laiklik anayasada olmazsa olmaz değildir. Laiklik Türkiye'de bir kesime zulüm aracı olarak kullanıldı. Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'ı destekliyor ve fikirlerine katılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Küçük’ün haberine göre, Karaçayır Mahallesi’ndeki Milli Türk Talebe Birliği’nde düzenlenen toplantıda, Ensar Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Memur-Sen, Milli Türk Talebe Birliği, Hayrat Vakfı, Evrensel Hafızlar Derneği, Kent Konseyi Gençlik Merkezi ve MÜSİAD Bolu Şubesi ortak açıklamayla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a destek verdi.

Milli Türk Talebe Birliği Bolu Şube Başkanı Hayrettin Özden’in okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Laiklik 1876, 1921 ve 1924 anayasalarında mevcut değildir. Daha sonra CHP tarafından eklenmiş olup zorbalıkla uygulanmıştır. Ayrıca bu laiklik tartışması bazı medya, siyasetçi ve kışkırtıcılar tarafından linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Gelişmiş ülkelerden de sadece Fransa'nın anayasasında laiklik mevcuttur. Laiklik anayasada olmazsa olmaz değildir. Laiklik Türkiye'de bir kesime zulüm aracı olarak kullanıldı. Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman'ı destekliyor ve fikirlerine katılıyoruz"