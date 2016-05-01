"Erdoğan, laiklik çıkışı sonrası TBMM Başkanı Kahraman'ı arayarak sözlerini düzeltmesini istedi"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Anayasada laiklik olmamalı, anayasada dine de atıf yapılmalı” sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kahraman'ı telefonla arayarak, sözlerini düzeltmesini istediği öne sürüldü. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da "Bu sözler büyük talihsizlik oldu” değerlendirmesi yaptığı ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın Ankara kulislerine dayandırdığı haberi şöyle:

Kahraman’ın sözleri, “İşte bakın gerçek amaçlarını saklayamıyorlar” diyen muhalefete de adeta bir gol pası oldu. Kahraman’ın Milli Birlik Vakfı’ndayken TBMM’ye sunduğuanayasa metni bulunup çıkarıldı ve orada da benzer bir yaklaşım sergilediği hatırlatıldı. Karaman’ın bu isteğinin parti içinden de destek göreceğini bilen AK Partiyöneticileri ve Beştepe, Kahraman’a destek açıklamaları bir bir gelmeden harekete geçti ve Kahraman’a geri adım attırıldı.

"Bu sözler talihsizlik"

Kahraman’ın açıklaması, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na MYK toplantısındayken ulaştı. Başbakan Davutoğlu, Kahraman’a doğrudan eleştiri yöneltmezken, “Bu sözler büyük talihsizlik oldu” demekle yetindi. Davutoğlu’nun bu sözleri MYK üyelerinin bir kısmı tarafından da destek gördü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in “Laiklik kavramı, bizim anayasa tekliflerimizde daha önce de yer almıştır, yeni vereceğimiz teklifte de kuşkusuz demokrasi gibi, hukuk devleti gibi yer alacaktır” açıklamasıyla olayın yumuşatılmasına karar verildi.

Asıl önemli görüşme TBMM Başkanlık makamında gerçekleşti. Telefonun diğer ucundaCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı ve Kahraman’dan sözlerini bir açıklama ile düzeltmesini istiyordu. Kahraman, hemen bir metin kaleme aldırttı, güvendiği isimlere okutarak bazı ifadeleri düzeltti ve akşam saatlerinde basına dağıtıldı. Kahraman, yaptığı açıklamayı akşam geç saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la paylaşmak için ikinci bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

"Ayağımıza kurşun sıktık"

Başbakan, konuyla ilgili soruları ‘ayaküstü’ yanıtlamak istemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise laiklik konusunda net bir tutum sergiledi. Ardından Başbakan da Kahraman’ın sözlerinin kendi görüşlerini yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin net tavrı ortamı yumuşatsa da Kahraman’ın bu çıkışı muhalefet cephesinde “AK Parti Atatürkçülük ve laiklik gibi kavramları Anayasa’dan çıkarmak istiyor” söylemlerinin fitilini yeniden ateşlemiş oldu.

Durumu değerlendiren bir AK Parti kurmayı, durumu “Kendi ayağımıza kurşun sıktık” sözleriyle özetledi.