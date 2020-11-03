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Enkazdan 26 saat sonra yaralı çıkarılan Helim Sarı, yaşamını yitirdi

Sarı, ilk 3 katı yıkılan apartmanın zeminindeki markete gitmişti

03 Kasım 2020 17:45

İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti.

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