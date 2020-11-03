Enkazdan 26 saat sonra yaralı çıkarılan Helim Sarı, yaşamını yitirdi
Sarı, ilk 3 katı yıkılan apartmanın zeminindeki markete gitmişti
03 Kasım 2020 17:45
İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti.
Helim Sarı (62), kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşamımını yitirdi.
Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı.
Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.