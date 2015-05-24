'Enişteyle delirmeleri kaldırın'

17 yaşındaki Y.Ö., sosyal paylaşım sitesinde eniştesi ile çektirdiği fotoğraflarla fenomen oldu. “Akşam akşam enişteciğimle delirmeler” başlıklı fotoğrafı Instagram’da paylaşan genç kızla ilgili olumsuz yorumlar üzerine adliyeye başvuran annenin talebi üzerine mahkeme, "aileyi mağdur eden resimlerin" içeriğinin engellenmesine karar verdi.

Sulh ceza hâkimliğine başvuran anne, içeriğin yayından kaldırılmasını talep etti. Anne Z.Ö., ergen olan küçük kızının eniştesini çok sevdiğini ve şaka yollu çektirdiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesine koymakla hata ettiğini belirtti.

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre anne, mahkemeye verdiği dilekçede, yapılan yorumlarla kişilik haklarının ihlal edildiğini ifade ederek mağduriyetlerine son verilmesi için içeriğin yayından kaldırılmasını istedi. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine dair 5651 sayılı kanunun 9. maddesi gereğince internette bulunan “Enişteciğimle akşam akşam delirmeler” başlıklı resimlerin engellenmesi hususundaki başvuruyu alan Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, aileyi mağdur eden resimlerin içeriğinin engellenmesine karar verdi.

Hâkim kararıyla söz konusu resimlerin 24 saat içinde internet ortamında erişiminin engellenmesi öngörülüyor. Bu arada genç kız, eniştesiyle çektirdiği samimi pozların ardından Facebook adresine ablasıyla birlikte bir fotoğrafını da yükleyerek altına, “Ablam kıskanıyor. Lütfen güzel yorumlar yapınız. O benim eniştem ama” yazmayı da ihmal etmedi.