Enis Berberoğlu'nun tahliye kararı, dolar/TL'yi geriletti

Yargıtay'ın bir yıldan uzun süredir Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki tahliye kararı, dolar/TL kurunun gerilemesine neden oldu. Karar öncesi 6.30 seviyelerinde olan dolar/TL kuru tahliye kararının verildiği 17:30 itibariyle gerilemeye başladı. Dolar/TL gece yarısı itibariyle 6.20 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomist Uğur Gürses konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin normalleşmeye yakın durması OVP ya da YEP açıklamasından daha etkili. Yargıtay'ın Enis Berberoğlu kararı kuru geriletti" yorumunda bulundu.

Dolar/TL'nin gün içindeki seyirini gösteren grafik şöyle: