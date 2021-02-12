Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye yaptığı itirazı "düzeltilecek bir husus olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verilen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarınca 3 ayrı suçtan hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye yönelik itirazın reddine karar verildi.

İtirazı değerlendiren mahkeme, oybirliğiyle talebi reddetti. Mahkeme, Berberoğlu'nun TCK 329/1. maddesi uyarınca "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığını, Yargıtay 16. Ceza Dairesince bunun onandığını belirtti. Kararda, mahkememizce yapılan yargılama sonunda 14 Haziran 2017'de TCK 330/1. uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği, istinafın 9 Ekim 2017'de TCK 329/1. uyarınca 5 yıl 10 ay hapis cezası verdiği, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde ise 20 Eylül 2018'de bu kararın onanarak kesinleştiği anlatıldı.

Kararda, "İddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleriyle mahkememizce ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre TCK 328/1, 329/1 ve 330/1. olarak değişkenlik gösterdiği, bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her üç kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, fezlekeye itirazda bulunmuştu. Fezlekede üç ayrı suça yer verildiği hatırlatılarak Berberoğlu'nun sadece Yargıtayca onanmış olan TCK 329. maddesi uyarınca "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi talep edilmişti. (DHA)

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