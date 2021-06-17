English Heritage, tüm zamanların en çok satan çocuk yazarını ırkçı ve yabancı düşmanı buldu

English Heritage isimli bir yardım kuruluşu, çocuk yazarı Enid Blyton'ın "ırkçı ve yabancı düşmanı" söylemleri sebebiyle internet sitesini düzenledi.

Independent'a göre, English Heritage, Black Lives Matter protestolarının ardından halka açık bir yerlerde, ünlü bir kişi ya da olayı anmak için bir sembol niteliği taşıyan mavi plaketlerini gözden geçirme kararı aldı.

Blyton hakkında yapılan çalışmalarda, yaşamı boyunca ve sonrasında ırkçılığı ve yabancı düşmanlığı nedeniyle eleştirildiği belirtildi.

2019 yılında Kraliyet Darphanesi'nin hatıra amaçlı Enid Blyton madeni parası basma kararı durduruldu. Kraliyet Darphanesi sözcüsü “Danışma komitesinin amacı, Birleşik Krallık madeni paralarında anılan temaların çeşitli, kapsayıcı ve tarihimizdeki önemli olayları temsil etmesini sağlamaktır" dedi.

Afacan Beşler, Gizem Avcıları, Gizli Yediler ve İkizler Okulda kitaplarının yazarı Blyton, tüm zamanların en çok satan çocuk kitaplarının yazarı olmaya devam ediyor.