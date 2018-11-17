Enginyurt'tan "Açıklamaları MHP'yi bağlamaz" diyen genel başkanı Bahçeli'ye yanıt

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Devlet Bahçeli'nin "Açıklamaları partiyi bağlamaz" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğru söylediğini, görüşlerinin MHP'yi bağlamadığını ifade eden Enginyurt, "Bahçeli, hareketemizin ve bizlerin tartışılmaz önderidir. Liderimin yaptığı herşeyin, başım üzerinde yeri vardır" dedi.

TIKLAYIN-Devlet Bahçeli'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt açıklaması: MHP'yi bağlamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP'yi ittifak konusunda "Herkes aklını başına alsın" diyerek uyaran Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile ilgili olarak açıklama yaptı. Bahçeli, "Açıklamaları MHP'yi bağlamaz" dedi.

Bahçeli'nin bu açıklamasını Twitter hesabından değerlendiren Enginyurt, "Genel Başkanımız doğru söylüyor. Cemal Enginyurt olarak benim açıklamalarım, MHP'nin resmi görüşünü bağlamaz" dedi.

Bahçeli'nin MHP'nin ve hareketin tartışılmaz önderi olduğunu belirten Enginyurt, "Liderimin yaptığı her şeyin, başım üzerinde yeri vardır" değerlendirmesinde bulundu.