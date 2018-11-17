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Devlet Bahçeli'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt açıklaması: MHP'yi bağlamaz

"Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir"

17 Kasım 2018 15:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'yi ittifak konusunda "Herkes aklını başına alsın" diyerek uyaran Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile ilgili olarak açıklama yaptı. Bahçeli, "Açıklamaları MHP'yi bağlamaz" dedi.

Bahçeli'den partisinin politik ilkeleri hakkında açıklama geldi. Twitter'dan bir dizi tweet paylaşan MHP lideri Ordu Milletvekili Enginyurt'un adını vererek uyarıda bulundu. 

MHP lideri şu tweet'leri paylaştı:

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir.

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