Engin Günaydın: Rol için öyle 20 kilo almam, valla ölür giderim

"Aile Arasında" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Engin Günaydın, rol için kilo alıp veren meslektaşlarını şaşkınlıkla izlediğini söyleyerek, "Rol için öyle 20 kilo almam, valla ölür giderim" dedi.

Habertürk'ten Kamil Sümer'in haberine göre, senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı 'Aile Arasında' filmiyle üç yıllık sessizliğini bozmaya hazırlanan Engin Günaydın, başrolü Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut gibi isimlerle paylaştığı filmin basın toplantısında konuştu

"Saçlarımı kestirir, bıyık bırakırım"

Günaydın, rol için kilo alıp veren meslektaşlarını şaşkınlıkla izlediğini ifade ederek şöyle dedi:

"Rol için kilo aldım, diyenleri ilginç gözlerle izliyorum. Sağlık sorunu var dünyada. Rol için öyle 20 kilo almam. Valla ölür giderim. Saçlarımı kestiririm, bıyık bırakırım ama sağlığımla oynamam."

15 aldı 21 verdi

Gupse Özay, 'Deliha' filmi için 15 kilo almış, daha sonra sıkı bir diyetle 21 kilo vermişti. Güzel oyuncu, 'Deliha 2' için de şimdiden 7 kilo aldı.

Beş yıl önce rol aldığı 'Kuzey Güney' dizisi için 13 kilo veren Kıvanç Tatlıtuğ, 'Kelebeğin Rüyası' için de 7 kilo daha vermişti.