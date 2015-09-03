Engin Günaydın: Oyunculuğu bıraktım

En son Amerika’da sekiz sezon yayınlanan ve izlenme rekorları kıran, Altın Küre ve Emmy ödüllü "Monk" dizisinin uyarlaması olan "Galip Derviş" dizisiyle ekrana gelen Engin Günaydın, Cihangir’de muhabirlerin sorularını yanıtladı. Günaydın, "Oyunculuğu bıraktım. 20 sene oldu, yeter" dedi.

Hürriyet'in Kelebek ekinde yer alan habere göre, bir kafede tek başına oturan oyuncu, yanına giden muhabirlerle sohbet etti.

Artık dizi veya filmde yer almayacağını söyleyen Günaydın, “Ben oyunculuğu bıraktım. 20 sene oldu, yeter. Her şeyin bir ömrü vardır. Artık kafamı dinlemeliyim. Bir daha oyunculuğa geri dönmeyeceğim” şeklinde konuştu.