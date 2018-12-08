Engin Günaydın: Hedefim Şener Şen

Oyuncu Engin Günaydın, önceki gün Akmerkez’deki ev eşyaları satan bir mağazadan alışveriş yaparken objektife yansıdı. Hedefinin Şener Şen gibi 76 yaşında hâlâ film çekmek olduğunu söyleyen Günaydın, “Dizi ortamı insani değil, çok ilkel. O ilkelliğin içinde kim olmak ister?" dedi.

Oyuncu Günaydın devamında, "Gençler tecrübe ediniyor, belki öyle bir faydası var ama işinde iyi olan hiç kimse televizyonda çalışmak istemiyor artık" ifadesini kullandı.

Engin Günaydın, Şener Şen ile de ilgili olarak, "Şener Şen’in müthiş bir biyografisi var. Eğer yaşarsam, 76 yaşına geldiğimde bile kamera önünde olmak isterim” diye konuştu.