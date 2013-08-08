T24 LogoT24 Logo
Gündem

Panik atak geçiren Günaydın: Burada öleceğim

Çeşitli ünlülere yapılan uyuşturucu baskını sonrasında tutuklanan 15 kişiden bazılarının serbest kaldığı öğrenildi

08 Ağustos 2013 23:35

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Engin Günaydın'ın da aralarında olduğu 15 kişi, örgütlü suçlara bakan mahkeme tarafından 'uyuşturucu madde ticari yapma ve sağlama' suçlamasıyla tutuklandı.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan ve 50 bin lira kefâlet ödemeleri şartıyla bazı kişiler serbest kaldı. Serbest kalan kişiler içici olduklarını söyledikleri, ancak 'uyuşturucu temin etme' suçlamalarını reddetikleri kaydedildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, savcılık sorgularının  ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye gönderilen 27 kişiden, aralarında  oyuncu Eray Özbal'ın da bulunduğu 15'i tutuklanırken, ünlü oyuncular Engin Günaydın, Hakan Yılmaz, Sarp Apak, Cemil Büyükdögerli, Gökçe Özyol, şarkıcı  Mehmet Erdem ile Cemil Büyükdöğerli, Kaan Razgırat ve Mehmet Kaya Hakyemez ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulup, 50 bin lira güvence miktarı  ödemeleri şartıyla serbest bırakıldı.
 
Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle, görevli İstanbul 1  No'lu Hakimliği tarafından sorgulanan ve tutuklanmasına karar verilen 15 kişiden,  Cemil Zirek, Burhan Albayrak ve Murat Yaşar dışındaki tüm şüpheliler, suçlamaları  kabul etmedi.

Atılı suçlamalara bir diyecekleri olmadığını ifade eden Zirek, Albayrak ve Yaşar'ın avukatları, etkin pişmanlık kanunlarından yararlanmayı talep  etti.
 
Tutuklanmasına karar verilen oyuncu Eray Özbal, sorgusunda, 37 yıllık  sinema sanatçısı olduğunu, çok sayıda filmde oynadığını ve hala bu işi yaptığını  belirterek, şunları söyledi:
 
 "Yaklaşık 4-5 yıldır uyuşturucu içicisiyim. Dışardan satın almamak  için, evimde 32 adet hint keneviri bitkisi ektim. Bunlardan 6-7 tanesi dişi hint  keneviridir. Kalanının ise cinsiyeti belli değildir. Bu maddeler günlük kullanım  içindir. Bunları başkalarına satmak veya temin etmek gibi bir eylem içerisinde  bulunmadım. Adeta bir 'günah keçisi' ilan edildim. Suçlamaların hiç biri doğru  değildir. Ben ne çete üyesiyim ne de dağıtım içerisinde yer almaktayım. Sezon  açılmaktadır. Tutuklanmam halinde işlerim aksayacaktır. Serbest bırakılmak  istiyorum."
 
Günaydın: “Burada öleceğim”
 
Sorgulama sonucunda serbest bırakılan ünlü oyuncu Engin Günaydın ise,  hakkındaki "uyuşturucu temini" suçlamasını kabul etmediğini ve evinde uyuşturucu  madde kullandırtmadığını belirterek, "Evimde yapılan aramada ele geçirilen  uyuşturucu maddeler çok çok önceden almış olduğum ve imha etmeyi ihmal ettiğim  maddelerdir. Daha önceleri toplum karşısında daha rahat davranışlar sergilemek  amacıyla başladığım uyuşturucu maddeden kurtulmaya çalışıyorum" ifadelerini  kullandı.

Uyuşturucu kullandığını kabul eden Engin Günaydın, nezarette panik atak kriz geçirdi. "Burada öleceğim" diyen oyuncuyu polisler sakinleştirdi.
 
Apak: "Telefon trafiğinden, uyuşturucu madde temin ettiğim anlamı  çıkmaz"
 
 Oyuncu Sarp Apak da, yaklaşık 8 yıldır film sektörünün içinde  bulunduğunu ve iyi bir geliri olduğunu aktararak başladığı ifadesinde, "Toplumun  tanıdığı bir şahısın, uyuşturucu satmaya ihtiyacı yoktur. Arkadaşlarımızla  yapılan görüşmeler çok yakın arkadaş olmamızdan kaynaklanan samimi görüşmelerdir. Telefon trafiğinden uyuşturucu madde temin ettiğim anlamı çıkmaz" dedi.
 
Düzenli olmamakla birlikte uyuşturucu maddeyi ara sıra kullandığını  söyleyen Apak, hakime, "Böyle bir suçlamayla karşınıza geldiğim için çok üzgünüm"  beyanında da bulundu.
 
 Apak'ın avukatı ise, müvekkilinin arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerde  kelimeleri ters söylemesinin farklı manalara yorumlandığını, bu sözlerin  konuşanların oyuncu olmaları nedeniyle taklit veya benzeri bir amaç taşıdığını  savundu.
 
Mehmet Erdem: "Tutuklanırsam albüm çalışmam yarım kalacak"
 
Daha önce başka bir soruşturma kapsamında da ifadesi alındıktan sonra  serbest bırakılan şarkıcı Mehmet Erdem ise, kimseye uyuşturucu madde temin  etmediğini ve arama sırasında ele geçirilen hint kenevirinin kendisine ait  olduğunu belirterek, "Ancak ekstazi haplar bana ait değildir. Aynı rezidansta  farklı odalarda kalıyordum. Odamı değiştirdiğim için arama yapılan yere yeni  taşınmıştım. Özellikle yabancılar, gelip giden fazla olduğundan ele geçirilen  maddeler, onlara ait olabilir" ifadesini kullandı.
 
Arkadaşlarıyla borç para alışverişi yapmasının normal bir durum  olduğunu da kaydeden Erdem, "Tutuklandığım taktirde albüm çalışmam yarım  kalacaktır. Benimle birlikte çalışan kişiler de mağdur olacaklardır. Bu nedenle  serbest bırakılmak istiyorum" şeklinde savunma yaptı.
 
Özyol: "(Ahmet Sağlam) Verdiği otları daha sonra içtim. Başkalarına  vermedim"
 
Uyuşturucu madde kullandığını ancak ticaretiyle bir alakasının  bulunmadığını öne süren oyuncu Gökçe Özyol da, "Ahmet Sağlam'ı tanırım. Bana zarf  içinde senaryo da getirmiş olabilir, ot da getirmiş olabilir. Ondan para  karşılığı ot almadım. Verdiği otları daha sonra içtim. Başkalarına vermedim"  ifadelerini kullandı.
 
Hakan Yılmaz: "Bu işlere nasıl bulaştırıldığımı bilmiyorum"
 
Mahkemece sorgulanan oyunculardan Hakan Yılmaz, setten tanıdığı Ahmet  Sağlam'ın başkalarına uyuşturucu temin ettiği iddialarını gözaltına alınınca  öğrendiğini ve onun işlerini kolaylaştırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:
 
"Daha önce, gerek yurt içinde gerek yurt dışında bir kaç uyuşturucu  madde kullandım. Para verip hayatımda hiç uyuşturucu madde almadım. Evimde ele  geçirilen uyuşturucu madde, içmek için aldığım uyuşturucu maddedir. Engin  Günaydın'a temin ettiğim iddiası doğru değildir. Kimseye temin etmedim. İçtiğimiz  tütünler uyuşturucu olarak değerlendirilmiş. Dokuz yaşında bir çocuğum ve yeni  evlendiğim bir eşim var. İyi bir aile babasıyım. Bu işlere nasıl bulaştırıldığımı  bilmiyorum."

ETİKETLER

engin günaydınsarp apakuyuşturucuoperasyonututuklamaşartlı tahliye

İlgili Haberler

İstanbul'da narkotik operasyonu; ünlü isimler gözaltında

Bu sabah başlatılan uyuşturucu operasyonunda Kenan İmirzalıoğlu ve Sarp Apak'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu iddiası ile gözaltına 21 ünlü serbest

İstanbul Narkotik polisinin 4 ilde ünlü isimlere gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 21 kişi serbest bırakıldı, 27 kişi de tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24