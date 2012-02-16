Engin Ardıç'tan Şafak Pavey'e: Hem özürlü, hem CHP'li

T24 - Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, CHP Milletvekili Şafak Pavey için "hem özürlü hem CHP'li" tabirini kullandı. Engin Ardıç'ın bu sözleri, twitter'da tepkiyle karşılaştı. Binlerce twit kullanıcısı, Ardıç'ın sözlerini eleştirdi.



Murat Çelik - Bu ülkede aklı başında bir sürü insan hala Engin Ardıç ve benzerlerini ciddiye alıyor ya... Benim aklım da bunu almıyor işte...

hakan demir - Engin Ardıç, Şafak Pavey'e "hem özürlü hem CHP'li" demiş. Tıp çok ilerledi Engin, parası neyse verelim git yüz nakli yaptır. Sıfatsız gezme.

DİON MODAEVİ- Bu şey genemi çıktı piyasaya Engin Ardıç be adam çirkinlik ve bayalıkla insan bu kadar mı beslenir.midemi bulandırıyorsun derdın kaç para kı

CHP online: CHP online Engin Ardıç gibilerin köşelerinde rahat etmeleri için Silivri zindanları onurlu insanlarla doldurulmadı mı?

CHP online: Engin Ardıç'ı kovmayan "Bizim Çalık" ve "Damat"... sizi de onun söylediklerine ortak sayıyorum....

Ozge Mumcu- Engin Ardıç ile niye kimse yollarını ayırmaz da diğerleriyle ayırır durur?

Nafer Ermiş - Siyasi görüş, seçtiğin parti, tuttuğun takım eleştirilebilir, tercih etmişsindir; özürlü olmak eleştirilemez, tercih değildir Engin Ardıç.

Nafer Ermiş- Şafak Pavey için "Hem özürlü hem ..." diyen Engin Ardıç, insanlık çok güzel, gelsene...

Özlem Gürses - Sabah gazetesine not : yüz verdin deliye, geldi ... halıya ! Yazıklar olsun bu medya patronlarına. Bu kaçıncı. Engin Ardıç hala yazacak mı ?

Arda Çetin - şimdi bu durumda engin ardıç gibiler "gazeteci", ahmet ışık, nedim şener gibiler de "terörist" oluyor öyle mi? adaletini seveyim dünya!

vartan - Anarşist kadınlardan Engin Ardıç'a: twitpic.com/8keie4

Balçiçek İlter - Engin Ardıç Şafak pavey için Hem özürlü hem Chp'li demiş.Şaşıran var mı? beni şaşırtan hala o nefret dolu satırları yazmasına izin verilmesi

Erdem GÜLER - Engin Ardıç konusunda tarih Leman'ı haklı çıkardı!

Nihat Genç - Şafak Pavey'e "hem özürlü hem CHP'li" diyen Engin Ardıç'a... "Bu surata şans tanımıyorum!"

mehmetbaransu - Engin Ardıç'a neden cevap vermiyorsun diye soran arkadaşlara. Ciddiye almadığım birine ne diye cevap vereyim. Ardıç "öleli" 10 yıl oldu

ÜNSAL ÜNLÜ - Engin Ardıç okumam ben. La Fontaine'den beri Fabl sevmem çünkü.HAYVAN'ların konuşabileceğine inanmıyorum ki yazabileceğine inanayım!

Nafer Ermiş - Şafak Pavey için "Hem özürlü hem ..." diyen Engin Ardıç, insanlık çok güzel, gelsene...

Sabahat Akkiraz - Engin ardıç soz konusuysa ; gerisi rezalettir.



Emgin Ardıç'ın o yazısı:



Yumurtasız eylemin tadı yok

Hani ne denilmiştir, "adam suyun üstünde yürüse bu sefer de yüzme bilmiyor diyecekler"...

Şimdi de beklenen oldu, "yeni Taksim Meydanı projesi" sırf AKP'li belediye eliyle hazırlandığı için on beş-yirmi kişi tarafından protesto edildi. (Amigo basın "çok sayıda aydın" diyor, inanmayın, yalan.)

Protesto kimsenin umurunda değil, proje çatır çatır uygulanacak ama "sanatçı arkadaşların" isimleri basında bir kere daha geçmiş oldu.

Tülay ve sanatçı arkadaşı Açılay gibi!...

Başka türlü geçeceği de pek yoktu, çünkü bu isimler uzun süredir "gündemden düşmüş" isimler. Artık "12 Eylül filmleriyle" de ilgi uyandıramıyorlar, yaptıkları "kıl müziğiyle" de... Tövbe, "hem özürlü hem CHP'li" olduğu için amigo basının çok sevdiği Şafak Pavey hanım kızımız hariç.

Fosladıkları nokta şu: Projenin altında, İstanbul'un CHP'li belediye meclisi üyelerinin de onayı var! Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu da olur demiş.

Ama ne diyor bu, kendi kendine "Taksim platformu" adını takan topluluk?

"Taksim hepimizin" diyor (yani bu demektir ki AKP seçmeni vatandaşların da!)

Bir postalcı gazeteci de "Taksim'i vermeyelim" yazdı. Öyle ya, Taksim'i düşman kuvvetleri ele geçirmek üzereler, belki adını da Sindaghma yaparlar.

"Bu projeden çok daha başarılı alternatifler vardır" diyorlar, bunları bugüne kadar gören işiten yok. Hangi protestocu şehirci ve mimar hangi alternatif projeyi ortaya koymuş da biz duymadık?

Sırf, uyuzluk olsun, torba dolsun.

CHP'nin otuz yıllık iktidarında hangi mimari proje "halka sorulmuştur" acaba, onu da bir zahmet açıklasınlar.

Topçu kışlasının yeniden yapımına karşı çıkıyorlar, açıkça söylemiyorlar ama sırf "Osmanlı yapısı" olduğu için, eh bir de ağababaları Lütfi Kırdar onu İnönü'nün emriyle yıktırmış olduğu için.

Haa, bir de kışla binası alışveriş merkezi olursa "pis kapitalistler para kazanacakları" için. (Oysa binanın kültür ve sanat merkezi olacağı defalarca açıklandı, giriş katında da kafeteryalar falan bulunacakmış.)

"Cami yapılacakmış" diye kıyameti koparıyorlar, yalanlandı. (Ayia Triada kilisesini çok severler ama.) Bunların asıl derdi nedir?

Bunların asıl derdi "AKP ne yaparsa" karşı çıkmak, ak dediğine kara demektir.

Onun için de kendileri söyleyecekler kendileri dinleyeceklerdir, tıpkı Boğaziçi Köprüsü konusunda olduğu gibi.

Tek umarları vardır: Çıkmaz ayın son çarşambasında Gürsel Tekin'i belediye reisi seçerler, o da projeyi durdurur, kazı ve yapım bütün molozlarıyla olduğu gibi öylece bırakılır, paralar sokağa atılır, sanatçı arkadaşlar rahat bir nefes alırlar. (İstanbul belediyesini kazara Mustafa Sarıgül eline geçirse inşaatın duracağını hiç sanmam!)

Eh, 2014 yerel seçimini de İstanbul'da gene AKP kazanacağına göre...

Proje uygulanacaktır.

Sanatçı arkadaşların bir sonraki eylemlerinde çakmak çakıp gitar eşliğinde "protest müzik" falan yapmalarını da bekleriz (Joan Baez, Zülfü Livaneli ve Victor Jara söylesinler... Dinleyici isteği kabul ediyorlarsa benim ricam "Venceremos" şarkısı.)

Fakat yumurtalar nerede yahu, yumurtalar? Yumurtasız entellik mi olurmuş?