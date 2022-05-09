Bursa’nın İznik'teki arazisini genişletmek isteyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti.

İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nden arazi alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yerini genişletmek istedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, İznik Milli Emlak’ta gerçekleştirilen ihaleye koltuk değnekleriyle giden oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi kaybetti. İhaleyi 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık kazandı.

‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde ‘Oruç Reis’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan geçen hafta sette at üzerindeyken başka bir atın kendisine çarpması sonucu sakatlanmıştı.