T24 LogoT24 Logo
Magazin

Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İznik'te hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti

09 Mayıs 2022 17:42

Bursa’nın İznik'teki arazisini genişletmek isteyen oyuncu Engin Altan Düzyatan, hazine arazisi için girdiği ihaleyi kaybetti.

İznik ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nden arazi alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yerini genişletmek istedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, İznik Milli Emlak’ta gerçekleştirilen ihaleye koltuk değnekleriyle giden oyuncu, 60 bin lira ile başlayan ihaleyi kaybetti. İhaleyi 550 bin lira ile en yüksek fiyat veren Aziz Çalık kazandı.

‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde ‘Oruç Reis’ karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan geçen hafta sette at üzerindeyken başka bir atın kendisine çarpması sonucu sakatlanmıştı.

 

 

engin altan düzyatanbursa iznikihale
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24