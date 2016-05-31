Engelsiz Filmler Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Görme, işitme ve ortopedik engeli olan sinemaseverler ile engeli bulunmayanların bir arada film izleyebilmelerine olanak veren Ankara Engelsiz Filmler Festivali, Opera Sahnesi’nde yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Beş gün boyunca filmler, film ekipleriyle söyleşiler ve atölye çalışmaları ile dolu, zengin bir programı seyircilerin beğenisine sunan Festival’de tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösterildi. Her ikisi de erişilebilir mekanlar olan Goethe-Institut Ankara ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu’nda gösterimlerini yapan Festival, her yaştan sinemaseverler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

Oyuncu Tansu Biçer, sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan ve yazar Gündüz Vassaf’tan oluşan Engelsiz Yarışma jürisi ise; En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahiplerini belirledi.

Ödül töreninin sunuculuğunu Levent Kol‘un üstlenirken, Kol’a işaret dili çevirmeni Hayrettin Baydın ve törenin sesli betimlemesini yapan Çiğdem Banu Yeşilırmak eşlik etti.

Engelsiz Yarışma ödülleri, Festival Yönetmeni Emrah Kalan, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar ve sinema yazarı ve jüri üyesi Cüneyt Cebeneoyan tarafından takdim edildi.

En iyi film; Sarmaşık

Engelsiz Yarışma’da En İyi Film ödülünün sahibi Tolga Karaçelik’in yönettiği Sarmaşık olurken, Tolga Karaçelik de En İyi Yönetmen ödülüne değer bulundu. En İyi Senaryo ödülü Kar Korsanları filmiyle Faruk Hacıhafızoğlu’nun oldu. Seyircilerin oylarıyla belirlenen Seyirci Özel Ödülü ise Deniz Gamze Ergüven‘in yönettiği Mustang filmine verildi.

Gecenin bitiminde Salyangoz Adımı adlı kısa film, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile konukların beğenisine sunuldu.

Ankara Engelsiz Filmler Festivali’nde bu yıl “Engelsiz Yarışma”, “Engel Tanımayan Filmler”, “Dünyadan”, “Türkiye Sineması”, “Sinema Tarihinden”, “Uzun Lafın Kısası”, “Çocuklar İçin” ve “Otizm Dostu Gösterim” başlıkları altında toplam 27 film gösterildi.

Türkiye ve İsveç’ten farklı yaş ve engel gruplarındaki 22 bireyin portrelerine ve hikayelerine yer veren 'Erişiyorsam Varım! ' Fotoğraf Sergisi, Festival tarihleri boyunca Goethe-Institut Ankara’da ziyaret edildi.

Yana Novıkova Türkiye’de

Ankara Engelsiz Filmler Festivali bu sene özel bir konuğu da ağırladı. Tamamı işaret dili ile çekilen ilk film olan ve gösterildiği tüm festivallerde büyük yankı uyandıran Kabile (The Tribe) filminin başrol oyuncularından Yana Novikova, filmin gösterimi sonrası seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere Ankara’daydı.

Filmin diğer oyuncuları gibi işitme engelli olan Novikova, duyamayanlar için erişilebilir bir Festival’e ilk kez katıldığını ve bunun kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi.

Ankara Engelsiz Filmler Festivali, Puruli Kültür Sanat tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ana destekçisi Açık Toplum Vakfı olan Festival’e Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, ABD Büyükelçiliği, British Council, Fransız Kültür Merkezi, Goethe-Institut Ankara, İsveç Başkonsolosluğu ve Swedish Institute de destek verdi.

Her yaştan sinemasevere sinema dolu bir hafta yaşatan Ankara Engelsiz Filmler Festivali gelecek sene tekrar buluşmak üzere seyircilerine veda etti.

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