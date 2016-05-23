Ankara’da Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

Türkiye'de görme, işitme ve ortopedik engellilerin erişebildiği ilk film festivali olan Ankara Engelsiz Filmler Festivali 24-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında dördüncü kez perdelerini açıyor.

Sanatatak’ın haberine göre, 24 Mayıs Salı akşamı saat 20:00'de Opera Sahnesi'nde düzenlenecek açılış töreni ile sinemaseverlerle buluşacak Ankara Engelsiz Filmler Festivali, bu sene de Türkiye sinemasının en yenilerinden klasiklerine, dünya sinemasının ödüllü filmlerinden kısa filmlere, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşilerden atölye çalışmalarına dopdolu bir programı seyircilerinin beğenisine sunacak.

Engeli olan-olmayan herkesin bir arada film izleyebildiği Türkiye'deki tek film festivali olan Ankara Engelsiz Filmler Festivali, tüm filmlerini göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösteriyor. Festivalde yönetmen ve film ekipleriyle yapılan söyleşiler, atölye çalışmaları işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor. Açılış ve ödül törenlerinin ise işaret dili çevirisinin yanı sıra sesli betimlemesi yapılıyor. Tüm festival mekanları ortopedik engelli sinemaseverler için erişilebilir olanlardan seçiliyor.

Festivalde görme engelli sinemaseverler, festival stantlarından edinecekleri kulaklıklarla filmleri sesli betimlemeli olarak takip edebilecekler. İşitme engelli seyirciler ayrıntılı Türkçe altyazı ve filmin sağ alt köşesine yerleştirilen işaret dili çevirisi ile; engeli olmayanlar ise orijinal sesleri ile filmleri izleyebilecekler.

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