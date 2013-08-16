Engelsiz Filmler Festivali'nde çocuklar için canlandırma atölyesi

3-8 Eylül tarihleri arasında Cer Modern ve Cinemaximum Armada Sinemaları'nda düzenlenecek Ankara Engelsiz Filmler Festivali, işitme engelli çocuklar ile bir canlandırma atölyesi gerçekleştiriyor.

9-12 yaş grubundan çocuklarla yapılacak atölyenin eğitmenliğini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 6 yıldır canlandırma dersleri veren Berat İlk yürütecek. Berat İlk küçük katılımcılara öncelikle temel animasyon bilgisi ve animasyonun kısa tarihi hakkında bilgi verecek. Katılımcılar farklı canlandırma teknikleri ile üretilmiş filmlerden eğlenceli örnekler izledikten sonra çevrelerindeki oyun hamuru, kalem, silgi gibi farklı malzemeleri bir karakter gibi hareket ettirerek kısa animasyon denemeleri yapma şansını yakalayacaklar. Atölye sonunda kendi yarattıkları karakterler ve geliştirdikleri öykülerle evlerine dönecekler.

Atölye 7 Eylül Cumartesi günü saat 13:00 ile 17:00 arasında Cer Modern Çocuk Atölyesi salonunda gerçekleştirilecek.

Sınırlı sayıda katılımcı için uygun olan atölyeye başvuru ve ayrıntılı bilgi için event@puruli.co adresine mail atılabilir.

Atölye çalışması ücretsizdir.

Berat İlk kimdir?

Berat İlk, 2006 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Programı’nda öğretim üyeliği yapmaktadır. İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ortaklığıyla Canlandıranlar Yetenek Kampı’nı hayata geçirdi. Her yıl tekrar eden Yetenek Kampı’nın yanı sıra 2011 yılında Canlandıranlar Derneği’ni, 2012 yılında ASIFA Türkiye’yi kurdu. 2013 itibariyle hayat bulan Canlandıranlar Festivali’nin de başkanı olan Berat İlk, halen İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ders vermenin yanı sıra çeşitli platformlarda küçük meraklılarla canlandırma atölyeleri gerçekleştiriyor.

Çocuklar için Filmler

Çocuklar Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nde sinemanın büyüsünü de tadacak. Festival "Çocuk Filmleri" bölümünde sadece çocukların değil, her yaş grubundan seyircilerin görmesi gereken, Time dergisinin başyapıt olarak nitelendirdiği Martin Scorsese imzalı Hugo filmi ile korsanlık konusunda oldukça beceriksiz olsa da, iyimserliğini hep koruyan Kaptan Korsan'ın renkli maceralarını anlatan animasyon film Korsanlar!'ı küçük seyircilerin beğenisine sunuyor.

