Ankara Engelsiz Filmler Festivali: Bir arada film izlemek mümkün!

Haziran ayında yapılması planlanan fakat Gezi Parkı olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nin yeni tarihleri belli oldu. Festival 3-8 Eylül tarihleri arasında Cer Modern ve Cinemaximum Armada Sinemaları'nda gerçekleştirilecek.

Festival, görselliğe ve işitselliğe dayalı bir sanat dalı olan sinemada bile, gerekli düzenlemeler yapıldığında göremeyen veya işitemeyen seyircilerin diğer seyircilerle aynı seyir zevkini alabileceğini ortaya koymayı, görme ve işitme engellilerin toplumsal yaşama daha eşit katılımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Engelli seyircilerin, görme ve işitme engeli olmayan seyircilerle birlikte programdaki tüm filmleri takip edebilecekleri, söyleşi ve atölyelere katılabilecekleri Ankara Engelsiz Filmler Festivali, 3 Eylül Salı akşamı Cer Modern'de gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Festivalin açılış filmi Rezan Yeşilbaş'ın 65. Cannes Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda Altın Palmiye ödülü alan Sessiz/Be Deng (2012) adlı kısa filmi olacak.

Festival, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde, Puruli Kültür Sanat tarafından gerçekleştiriliyor.

Filmler sesli betimleme, ayrıntılı altyazı ve işaret dili eşliğinde

Festivaldeki tüm filmler sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösterilecek. Engeli olmayan seyirciler ise festival stantlarından edinecekleri kulaklıklarla filmleri takip edebilecekler. Festivalde yönetmen ve film ekipleriyle yapılan söyleşiler de işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştirilecek.

Festival filmlerinin sesli betimleme, işaret dili çevirisi ve uygulaması ile ayrıntılı altyazıları, Türkiye’de ilk defa bu hizmeti başlatan Sesli Betimleme Derneği tarafından yapılıyor.

Sesli betimleme, bir filmdeki diyaloglar haricindeki, olayın geçtiği mekân, zaman, karakterler, sessiz gelişen olaylar ve dikkat çeken görsel öğelerin betimlenerek bir dış ses tarafından anlatılmasıdır. Sesli betimleme ile filmdeki nesneler ve olaylar sözcüklerle görünür kılınır, böylece görmeyen bir kişinin o an filmde ne olduğunu anlaması sağlanır.

İşaret dili ve ayrıntılı altyazı ise filmin sesini duyamayan seyircilere özel geliştirilmiş bir tekniktir. Filmin sağ alt köşesinde bir işaret dili çevirmeni filmdeki diyalog ve seslerin işaret dili tercümesini yapar, eş zamanlı olarak bu diyalog ve sesler ayrıntılı altyazı ile seyirciye sunulur. Böylece filmdeki ses ve diyalogları işitemeyen seyircilerin filmi takip edebilmesi sağlanır.





Türkiye'de ilk kez 'Engelsiz Film Yarışması'

Ankara Engelsiz Filmler Festivali Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bir etkinliğe de imza atıyor. Son dönem Türkiye sinemasının en iyi örneklerinin Seyirci Özel Ödülü, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri için yarışacağı Engelsiz Yarışma, engelli seyircilere bir film festivalinde yarışma takip etmenin heyecanını tattıracak. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok film festivalinden ödüllerle dönmüş filmlerin yer aldığı Engelsiz Yarışma sayesinde engelli seyirciler güncel Türkiye sinemasını takip etme fırsatı yakalayacak, yarışmada yer alan filmleri oylayarak Seyirci Özel Ödülü'nü belirleyecek, gösterimler sonrası gerçekleşecek söyleşilerle filmlerin yönetmen, oyuncu ve film ekipleriyle tanışma fırsatı bulacaklar. Jüri tarafından değerlendirilen filmlerin En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini alacağı Engelsiz Yarışma, Halkbank’ın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Festival programında neler var?

Ankara Engelsiz Filmler Festivali Türkiye ve dünya sinemasının geçtiğimiz senelerdeki en başarılı filmlerinden oluşan zengin bir seçkiyi seyirci ile buluşturuyor.

Engellilik hakkında farkındalık yaratan filmlerin yer aldığı Engel Tanımayan Filmler, geçtiğimiz üç senenin en çok ses getiren ödüllü filmlerinin yer aldığı Dünyadan, son dönem Türkiye sinemasının en iyi filmlerinden ikisini içeren Türkiye Sineması, genç yönetmenlerin çektiği kısa filmlerden oluşan Uzun Lafın Kısası ve küçük festival seyircileri için özel olarak hazırlanan Çocuklar İçin bölümleri, festival programını oluşturan bölümler.

Çocuklara Canlandırma Atölyesi

Festival kapsamında çocuklara yönelik bir etkinlik de gerçekleştirilecek. Cer Modern Çocuk Atölyesi’nde gerçekleşecek Canlandırma Atölyesi’nde 9-12 yaş grubundan 8 işitme engelli çocuk, animasyon (canlandırma) sanatı ile tanışacak. Etkinlik ücretsiz ve sınırlı sayıda katılımcı için uygun olacak. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için event@puruli.co adresine mail atılabilir.

Festival Mekanları

Festival gösterimlerine Cer Modern ile Cinemaximum Armada Sinemaları ev sahipliği yapıyor. Tüm etkinlikler ve film gösterimleri ücretsiz olacak.