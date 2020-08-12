Engelsiz Filmler Festivali, online gerçekleştirilecek

Bu yıl 8. kez izleyicisi ile buluşacak olan Engelsiz Filmler Festivali Koronavirüs tedbirleri nedeniyle online olarak izleyicileriyle buluşacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalin bu yılki teması “Normali Ararken” olacak.

Bu yıl, Koronavirüs salgını sonrası normal yaşama dönüşü kendine tema edinecek festivalin bu yılki anlatım hedefleri arasında, ‘normal’ kabul ettiğimiz ‘eski’nin gün yüzüne vuran sorunları yer alıyor. İnsan ilişkilerinde, canlılarla olan ilişkilerde, bedenle ve içinde bulunulan mekanlarla olan ilişkilerde eskiden kabul edilen normaller tartışma konusu olacak.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Engelsiz Filmler Festivali kapsamında bu normalin arandığı ‘Eski Normal’ seçkisinin yanı sıra Engelsiz Yarışma, Dünyadan, Çocuklar İçin ve Uzun Lafın Kısası kategorileri yer alacak. Festivalin tüm gösterimleri ücretsiz olarak izleyicileriyle buluşacak. Film ekipleriyle, aktivistlerle söyleşiler yapılacak. Tüm etkinliklere, görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için altyazı aracılığıyla herkesin katılımı sağlanacak.

Festival, 12 ile 18 Ekim tarihleri arasında izleyicilerin karşısına engelsiz olarak çıkacak.