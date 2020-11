Engelsiz Filmler Festivali, 'Normali Ararken' izleyicisiyle buluşacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 12-18 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Engelsiz Filmler Festivali’nde 'Normali Ararken' temasında hazırlanan seçkinin filmleri açıklandı. İlk kez bir tema ile gerçekleştirilen festivalin 'Normali Ararken' seçkisinde, beş başlık altında toplam 23 film yer alıyor.

Engelsiz Filmler Festivali, pandemi öncesi ‘Eski’ dünyada ‘normal’ neydi?”, “Bedenle, benlikle, yaşanılan şehirlerle, içinde bulunulan mekanlarla, bir arada yaşanılan hayvanlarla kurulan ilişkilerde ‘normal’ neyi ifade ediyordu?”, “pandemi sonrası yeni dünyada bu ilişkiler nereye evrilecek?”, “başka bir duyarlılıkla farklı bir yaşam örmeye başlayabilecek miyiz yoksa ‘eski normaller’e geri mi döneceğiz?” gibi soruların yanıtlarını Normali Ararken seçkisinde yer alan beş başlıkta arayacak.

Eski Normal: Beden

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli korkuların odağı olmuş insan bedeni, pandemi günlerinde daha çok üzerinde düşündüğümüz bir konu haline geldi. Kendi bedenlerimizden, başkalarının bedenlerinden korktuğumuz ve kaçtığımız bu günlerde 'Eski Normal: Beden' seçkisinde, insanın bedeniyle kurduğu ilişkilere konu edinecek.

Yönetmen Jenny Brady’nin nasıl konuşup dinlediğimizi ve kimin duyulma hakkına ve kapasitesine sahip olduğu sorusunu ele aldığı Alıcı Receiver; Treacher Collins Sendromu ile doğan 50 bin bebekten biri olan JoAnne Salmon’un, bir canlandırma sanatçısı olarak hayallerini gerçekleştirmesine uzanan hikâyesini anlattığı 'Baş Yukarı - Chin Up'; Siobhán Smith’in İngiltere’deki hasta ve engellileri tedavi etme yaklaşımlarında değişiklik ihtiyacını vurgulayan filmi 'Dikiş - Stitch'; Janne Janssens’in, otizmli olduğu için her gün zorbalığa uğrayan Guus’un bir kızdan aldığı sırla değişen hayatını anlattığı 'Etiketim - My Label'; Louise Detlefsen ve Louise Unmack Kjeldsen’in kendilerini gururla şişman olarak adlandıran genç İskandinav kadınlarının hikayesine odaklandıkları 'Şişmanlar Cephesi - Fat Front' ve Bruno Collet’in, ressam Louis ve eşi Michelle’in son zamanlarda yaşadıkları tuhaf olayları anlattığı 'Unutulmaz- Memorable' seçkide yer alan filmler.

Eski Normal: Mekân

Kentsel mekânların ön planda olduğu 'Eski Normal: Mekan' seçkisinde 2 film yer alıyor. Yönetmen Christoph Schwarz’un, Viyana’nın en büyük kentsel genişleme alanı üzerine çeşitli perspektifleri harmanladığı 'En İyi Şehir Hiç Kurulmamış Olandır - The Best City Is No City at All' ve Max Hattler’in, Hong Kong’un ufku kapatan toplu konutlardan oluşan kendine özgü mimarisini, paralel film şeritleri halinde yeniden tasarladığı 'Seri Paraleller - Serial Parallels' filmleri bu seçkide sinemaseverlerle buluşacak.

Eski Normal: Hayvan

Martin Skalsky’nin, bir sokak köpeğini evlat edinen genç ailenin, insan ve hayvan ilişkisini sorgulamaya başlamasını konu edindiği 'Cody: Zor Günlere Veda Cody: The Dog Days Are Over' ve Cem Hakverdi’nin, Türkiye’de yerleşim merkezlerinden uzakta yaşayan yüz binlerce köpeğin yaşam mücadelesine odaklandığı 'Köpek Filmi - Dog Movie', bu seçkide gösterilecek 2 film.





Eski Normal: Şehir

Engelsiz Filmler Festivali'nin 'Eski Normal: Şehir' seçkisi ise 6 filmden oluşuyor.

Wiep Teeuwisse: Ara Sefer - Intermission Expedition

Corina Schwingruber Ilić: Her şey Dahil - All Inclusive

Adrien Mérigeau: Koruyucu Ruh - Genius Loci

Nadja Andrasev: Simbiyoz - Symbiosis

Aline Höchli: Sümüklüböceklerin Neden Bacakları Yoktur - Why Slugs Have No Legs

Anna Mantzaris: Yeter - Enough.

Eski Normal: Sanal benlik

Seçkide Sine Özbilge ve İmge Özbilge’nin, bir genç kızın hızlı flört, hipster kültürü ve internet sonrası davranış alışkanlıklarıyla harmanlanmış paralel bir dijital evrendeki maceralarını anlattıkları #21xoxo; Erdem Arslan’ın bir beyaz yakalının yolunu kaybetmesiyle başlayan hikayeyi odağına alan Donut Paradise, Reinhold Bidner’in zaman hırsızlığı, medya aptallığı ve süregiden gündelik rutinler hakkında deneysel ve aynı zamanda belgesel animasyon anlatısı Göstergeler Devri Time o´ the Signs; Veronika Schubert’in sosyal medyadaki makyaj çılgınlığını anlattığı Konturlama - Contouring; Ayşenur Erdoğan Gökçe’nin dijital çağda şekil değiştiren bir köy cenazesine odaklandığı Nasıl Bilirdiniz - How Did You Know The Deceased?; Efe Can Yıldız’ın evde doğum günü hazırlığı yapan bir arkadaş grubunun kısa sürede yaşadıklarını işleyen Parti - Party ve Nina Bisiarina’nın yaşadığı ormandan ayrılarak şehre inen meraklı bir vaşağın macerasını anlattığı Şehirde Bir Vaşak - A Lynx in the Town filmleri yer alıyor.

Tüm gösterimler ücretsiz olacak

Engelsiz Filmler Festivali’nde tüm gösterimler ücretsiz olarak internet üzerinden takip edilebilecek.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.