Eskişehir'de engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını artırmak için "Engelsiz Eskişehir" projesi hazırlandı. Proje, işitme engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından kolaylıkla yararlanmasını amaçlayan işaret dili tercümanlığı kursuyla başladı.



Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 ay önce göreve başladığını belirterek, kentteki ilk projeyi engellilere yönelik yaptıklarını kaydetti.



Engellilerin sosyal yaşamın içine katılması gerektiğini ifade eden Vali Kılıçlar, şöyle konuştu:

"Kamu kurumlarına müracaat eden işitme engellilerin ne dediğini anlamak, derdini çözmek için işaret dili tercümanlığı kursu düzenledik. 'Sizi İşitiyoruz' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında kamu çalışanları 120 saat kurs görecek. İlk etapta Sağlık Müdürlüğü çalışanları kurs görecek. Engellilere yönelik projeler bununla sınırlı kalmayacak. Valilik web sayfası engellilerin de kullanacağı şekilde yeniden hazırlanıyor. Engelliler için yaşam merkezi açmayı düşünüyoruz. Engellilerin bütün eğitimlerini alabilecekleri bir merkez olacak. İşi olmayan engelli merkeze uğradığı zaman kendinden bir şeyler bulabilsin istiyoruz. Engellilerin toplumla engellilerin kucaklaştığı bir yer olacak."



Engelsiz Eskişehir haritası



Vali Kılıçlar, "Engelsiz Eskişehir"in haritasını çıkaracaklarını belirterek, "Harita engellilerin hangi kamu kurumuna veya restoranı rahat kullanacağını gösterecek. Engelliler için rehber niteliğinde olacak" dedi.



Engellilerin mümkün olduğu kadar sosyal hayata katılması gerektiğini anlatan Vali Kılıçlar, şöyle devam etti:

"Engelliler bizim bir parçamız. Bizden çok uzakta değiller. Annemiz, babamız veya kardeşimiz. Engellileri evden çıkarmalıyız. Eskişehir'de engellilerin hayatını kolaylaştıracak pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Memurlar bunu angarya olarak görmesinler. Belki kritik bir anda hayat kurtaracaksınız. Bir hayat kurtarsak bütün çalışmalara değecek. Kursa katılanlar işi ciddiye alsın. Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarıyla ile kurs devam edecek."



Konuşmanın ardından Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlköğretim Okulu öğretmeni Ersin Sırma, doktor, hemşire ve hasta bakıcıların da aralarında bulunduğu 60 kişilik sağlık personeline kurs vermeye başladı.

